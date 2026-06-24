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Thể thao World Cup 2026

Bellingham che miệng khi tranh cãi nhưng không bị thẻ đỏ

  • Thứ tư, 24/6/2026 06:54 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Jude Bellingham dùng tay che miệng nhưng không bị trọng tài truất quyền thi đấu ở trận hòa 0-0 của tuyển Anh trước Ghana tại bảng L World Cup 2026 rạng sáng 24/6.

Khoảnh khắc tranh cãi của Bellingham.

Trên sân Boston, tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid nhiều lần tỏ ra bực tức trước lối chơi quyết liệt của đối thủ. Một trong những khoảnh khắc gây chú ý nhất xảy ra khi Bellingham trao đổi với Jordan Ayew bên phía Ghana. Hình ảnh cho thấy ngôi sao 22 tuổi đưa tay che miệng trong lúc nói chuyện với đối phương.

Tình huống này lập tức khiến nhiều người liên tưởng tới quy định mới được áp dụng tại World Cup 2026. Theo luật của Hội đồng Luật bóng đá quốc tế (IFAB), bất kỳ cầu thủ nào che miệng trong một tình huống đối đầu hoặc tranh cãi với đối phương đều có thể bị xử phạt, thậm chí nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Hôm 20/6, Miguel Almiron của Paraguay trở thành cầu thủ đầu tiên phải nhận thẻ đỏ vì vi phạm quy định này trong trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0. Chính vì vậy, hành động của Bellingham khiến không ít cổ động viên lo ngại tiền vệ người Anh có thể gặp rắc rối.

May mắn cho tuyển Anh, trọng tài không đưa ra bất kỳ án phạt nào và Bellingham tiếp tục thi đấu trước khi được thay ra ở phút 73 để nhường chỗ cho Morgan Rogers.

Không chỉ gây chú ý bởi tình huống kể trên, Bellingham còn liên tục va chạm với các thành viên ban huấn luyện Ghana. Ngay trước giờ nghỉ giải lao, anh thực hiện pha phạm lỗi chiến thuật với Jerome Opoku ngay trước khu kỹ thuật nhưng thoát thẻ vàng.

Khi hiệp một khép lại, tiền vệ của Real Madrid tiếp tục lời qua tiếng lại với trợ lý HLV John Paintsil. Hai bên được cho là dùng những lời lẽ gay gắt trong lúc tranh cãi. HLV trưởng Ghana Carlos Queiroz cũng tham gia vào cuộc khẩu chiến trước khi được các cộng sự can ngăn.

Tấm thẻ đỏ chưa từng có ở World Cup 2026

Sáng 20/6, World Cup 2026 chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi Miguel Almiron trở thành cầu thủ đầu tiên nhận thẻ đỏ vì hành vi che miệng trong lúc tranh cãi với đối thủ.

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Tuyển Anh bị kéo trở lại mặt đất

Sau trận thắng tưng bừng trước Croatia, Harry Kane cùng đồng đội bị Ghana cầm hòa 0-0 ở lượt trận thứ 2, bảng L vào rạng sáng 24/6.

6 giờ trước

Hình ảnh Messi che miệng gây tranh cãi

Cùng có hành động dùng tay che miệng trên sân nhưng Miguel Almiron nhận thẻ đỏ còn Lionel Messi vô sự, qua đó tạo nên làn sóng tranh cãi tại World Cup 2026.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

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