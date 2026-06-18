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Thể thao World Cup 2026

Bellingham hôn bạn gái

  • Thứ năm, 18/6/2026 19:30 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 18/6, dàn WAGs tuyển Anh trở thành tâm điểm chú ý ở trận thắng Croatia 2-0 thuộc bảng L World Cup 2026.

Bellingham trao nụ hôn cho bạn gái.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc khép lại chiến thắng 4-2 của tuyển Anh, nhiều cầu thủ lên khán đài sân AT&T chia vui cùng gia đình và người thân. Trong đó, Jude Bellingham nhận được sự chú ý đặc biệt khi bạn gái Ashlyn Castro dành cho anh nụ hôn ngọt ngào giữa bầu không khí cuồng nhiệt.

Người đẹp đến từ Los Angeles xuất hiện trên khán đài trong chiếc áo đấu tuyển Anh, ngồi cạnh bố mẹ của Bellingham là ông Mark và bà Denise. Khoảnh khắc thân mật giữa hai người nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Harry Kane cũng có màn ăn mừng đáng nhớ. Đội trưởng tuyển Anh được vợ Katie Goodland ôm hôn sau trận đấu như phần thưởng cho màn trình diễn xuất sắc. Bạn gái của tiền vệ Declan Rice, Lauren Fryer, cũng có mặt để chứng kiến chiến thắng tưng bừng của tuyển Anh.

Han Quoc anh 1

Dàn WAGs tuyển Anh gây chú ý.

Trên sân, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel mang đến màn trình diễn giàu cảm xúc. Harry Kane ghi 2 bàn, Jude Bellingham và Marcus Rashford lập công giúp Anh đánh bại Croatia 4-2 trong trận cầu hấp dẫn.

Chiến thắng khiến người hâm mộ Anh phát cuồng. Tại quê nhà, các quán rượu chật kín khán giả, những ly bia được tung lên không trung và câu hát "It's Coming Home" vang lên khắp nơi. Sau màn khởi đầu hoàn hảo, "Tam sư" sẽ tiếp tục chạm trán Ghana (24/6) và Panama (28/6).

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Minh Nghi

Hàn Quốc Tuyển Anh Ashlyn Castro WAGs tuyển Anh Jude Bellingham Katie Goodland Michael Moritz

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