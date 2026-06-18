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Thể thao World Cup 2026

'Nữ CĐV nóng bỏng nhất World Cup' mặc táo bạo ở trận Anh - Croatia

  • Thứ năm, 18/6/2026 09:00 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Sáng 18/6, Ivana Knoll tiếp tục trở thành tâm điểm khi xuất hiện táo bạo trong thất bại 2-4 của Croatia trước tuyển Anh thuộc bảng L World Cup 2026.

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Hình ảnh táo bạo của Ivana Knoll.

Được mệnh danh là "fan nữ nóng bỏng nhất World Cup", Knoll một lần nữa gây bão khi xuất hiện trong trang phục áo xuyên thấu mang màu cờ Croatia, đỏ - trắng caro đặc trưng trên khán đài sân AT&T. Thiết kế cắt xẻ táo bạo khiến cô trở thành tâm điểm trên khán đài, với những hình ảnh nhanh chóng lan truyền mạng xã hội.

Trong loạt ảnh đăng tải lên Instagram cá nhân, người đẹp 33 tuổi tạo dáng với cử chỉ trái tim hướng về đội tuyển quê hương, kèm dòng chú thích ngắn gọn: "CROATIA tiến lên". Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt tương tác từ hơn 2,9 triệu người theo dõi.

Một bộ phận người hâm mộ ca ngợi cô là "Wonder Woman", "nữ thần", hay "nữ hoàng thực thụ", trong khi số khác hài hước cho rằng ngay cả các tuyển thủ Anh cũng có thể bị phân tâm bởi phong cách quá nổi bật và táo bạo của cô.

Không chỉ gây chú ý trên khán đài, Knoll còn tham gia một buổi biểu diễn DJ với trang phục bikini mang phong cách Croatia, tiếp tục khẳng định hình ảnh một nhân vật giải trí nổi bật bên lề giải đấu.

Tại World Cup 2022, Knoll trở thành hiện tượng mạng toàn cầu, thu hút lượng người theo dõi tăng mạnh nhờ phong cách thời trang táo bạo khi xuất hiện thường xuyên tại các trận đấu lớn. Bên cạnh vai trò người mẫu và influencer, cô hiện còn hoạt động như một DJ chuyên nghiệp.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

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