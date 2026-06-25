Đè bẹp CH Czech, Mexico làm nên lịch sử tại World Cup 2026

Chiến thắng 3-0 trước CH Czech giúp Mexico khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng, lần đầu tiên trong lịch sử giành trọn vẹn 9 điểm ở một kỳ World Cup.

Mexico đứng trước cơ hội lớn toàn thắng sau 3 trận vòng bảng.

Trước đối thủ ở thế chân tường, Mexico vẫn nhập cuộc chủ động và nhanh chóng kiểm soát thế trận. Dù vậy, phải sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, đồng chủ nhà World Cup 2026 mới có bàn thắng.

Mateo Chavez mở tỷ số cho Mexico trước khi Julian Quinones và Alvaro Fidalgo lần lượt điền tên lên bảng điện tử, ấn định chiến thắng thuyết phục cho "El Tri".

Ba điểm có được giúp Mexico kết thúc vòng bảng với thành tích hoàn hảo: 9 điểm sau 3 trận, ghi 6 bàn, không để thủng lưới. Đây là lần đầu tiên đội bóng Bắc Mỹ làm được điều này kể từ khi tham dự World Cup.

Trước đó, Mexico nhiều lần vượt qua vòng bảng, thậm chí giành ngôi đầu, nhưng chưa từng thắng tuyệt đối ở giai đoạn đầu tiên của giải đấu.

Không chỉ mang ý nghĩa về mặt thành tích, chiến thắng trước CH Czech còn cho thấy sự ổn định của Mexico trên hành trình chinh phục World Cup được tổ chức ngay trên sân nhà. Sau ba lượt trận, "El Tri" ghi dấu ấn bằng lối chơi cân bằng, hiệu quả và gần như không gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Ở chiều ngược lại, CH Czech chia tay giải đấu với màn trình diễn nhạt nhòa. Đại diện châu Âu không tạo ra nhiều sức ép trước hàng thủ Mexico và khép lại hành trình World Cup 2026 trong thất vọng.

Guillermo Ochoa được đồng đội chúc mừng.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của trận đấu đến ở những phút cuối, khi thủ môn Guillermo Ochoa được tung vào sân. Ở tuổi 40, người gác đền kỳ cựu nhận những tràng pháo tay từ khán giả nhà trong điều có thể là lần cuối cùng anh góp mặt tại một trận đấu World Cup.

Chiến thắng trước CH Czech giúp Mexico bước vào vòng knock-out với sự tự tin lớn. Với lợi thế sân nhà cùng phong độ đang lên, "El Tri" cho thấy họ không muốn dừng lại ở thành tích vượt qua vòng bảng, mà sẵn sàng hướng đến những mục tiêu cao hơn tại World Cup 2026.