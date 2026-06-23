Nữ trọng tài Mexico tạo cột mốc lịch sử ở World Cup 2026

Nữ trọng tài người Mexico Katia Itzel Garcia được FIFA giao nhiệm vụ cầm còi trận Hà Lan gặp Tunisia ở lượt cuối bảng F World Cup 2026.

Katia Itzel Garcia đi vào lịch sử trong giới trọng tài Mexico tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Quyết định trên giúp vị vua áo đen 33 tuổi đi vào lịch sử bóng đá Mexico khi trở thành người phụ nữ đầu tiên của quốc gia Bắc Mỹ làm trọng tài chính tại một trận đấu thuộc World Cup nam.

Thông tin được truyền thông Mexico và Hà Lan đồng loạt đăng tải. Trước đó, Garcia vừa có lần đầu góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Chỉ ít ngày sau, cô tiếp tục nhận được sự tin tưởng từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cho một cột mốc đặc biệt hơn.

Ở trận đấu tại Kansas City, Garcia sẽ được hỗ trợ bởi hai trợ lý Sandra Ramirez (Mexico) và Jose Enrique Naranjo (Tây Ban Nha). Trong khi đó, Juan Gabriel Benitez và Milciades Saldivar của Paraguay lần lượt đảm nhận vai trò trọng tài thứ tư và VAR.

Trước khi được trao còi chính, García đã ba lần làm trọng tài thứ tư tại World Cup 2026, bao gồm các trận Hà Lan hòa Nhật Bản 2-2, Anh thắng Croatia 4-2 và Mỹ vượt qua Australia 2-0. Đây sẽ là lần đầu tiên cô trực tiếp điều hành một trận đấu ở giải đấu năm nay.

Việc bổ nhiệm Garcia cũng đánh dấu lần thứ ba trong lịch sử World Cup nam có một nữ trọng tài chính điều khiển trận đấu. Trước cô, nữ trọng tài người Mỹ Tori Penso đã bắt chính trận Nam Phi gặp CH Czech.

Katia Itzel Garcia làm trọng tài thứ tư ở trận Mỹ thắng Australia 2-0. Ảnh: Reuters.

Tại World Cup 2022, Stephanie Frappart trở thành người phụ nữ đầu tiên cầm còi một trận đấu World Cup nam khi điều hành cuộc đối đầu giữa Đức và Costa Rica.

Với riêng tuyển Hà Lan, đây cũng là lần đầu tiên một trận đấu của "Cơn lốc màu da cam" ở vòng chung kết World Cup được điều khiển bởi một nữ trọng tài. Sau hai lượt trận, Hà Lan dẫn đầu bảng F với 4 điểm và gần như đã nắm chắc vé đi tiếp. Trong khi đó, Tunisia toàn thua trước Thụy Điển và Nhật Bản, chính thức bị loại.

Dù không còn nhiều ý nghĩa về mặt điểm số, cuộc đối đầu sắp tới vẫn được chú ý bởi dấu mốc lịch sử mà Katia Itzel Garcia tạo ra trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Highlights Hà Lan 5-1Thụy Điển Hà Lan hủy diệt Thụy Điển 5-1 tại lượt trận thứ hai bảng F World Cup 2026 sáng 21/6.