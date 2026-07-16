Trận chung kết lịch sử ở World Cup 2026

World Cup 2026 khép lại bằng trận chung kết đặc biệt bậc nhất lịch sử giữa Tây Ban Nha và Argentina vào lúc 2h ngày 20/7.

Đương kim vô địch châu Âu và Nam Mỹ chạm trán nhau ở chung kết World Cup 2026.

Sau khi lần lượt vượt qua Pháp và Anh ở vòng bán kết, hai đội tuyển hay nhất thế giới sẽ chạm trán nhau trong trận đấu tranh cúp vàng. Không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá giàu truyền thống, đây còn là lần đầu tiên trong lịch sử trận chung kết World Cup diễn ra giữa đương kim vô địch Euro và đương kim vô địch Copa America.

Tây Ban Nha bước vào trận đấu với vị thế nhà vô địch châu Âu, trong khi Argentina là đội đang nắm giữ chức vô địch Nam Mỹ sau Copa America. Hai nhà vua của hai nền bóng đá lớn nhất thế giới sẽ cạnh tranh danh hiệu cao quý nhất cấp đội tuyển, tạo nên màn so tài được ví như "cuộc chiến của những nhà vô địch".

Đây cũng là cuộc đối đầu đáng chờ đợi giữa hai thế hệ ngôi sao. Argentina tiếp tục đặt niềm tin vào Lionel Messi. Anh vẫn duy trì phong độ ấn tượng ở tuổi 39 và góp 2 pha kiến tạo giúp đội nhà ngược dòng đánh bại Anh 2-1.

Bên kia chiến tuyến, Tây Ban Nha sở hữu dàn cầu thủ trẻ đầy tài năng cùng lối chơi kiểm soát bóng hiện đại, hứa hẹn mang đến nhiều thử thách cho nhà đương kim vô địch thế giới. "La Roja" vượt qua Pháp với tỷ số thuyết phục 2-0.

Xét về truyền thống, cả hai đều là những thế lực của bóng đá thế giới. Argentina đang hướng tới chức vô địch World Cup liên tiếp, trong khi Tây Ban Nha nuôi tham vọng bước lên đỉnh thế giới sau lần đăng quang năm 2010.

Việc hai nhà vô địch của châu Âu và Nam Mỹ cùng góp mặt ở trận đấu cuối cùng tạo nên cột mốc chưa từng có trong lịch sử World Cup, hứa hẹn mang đến một trận chung kết đỉnh cao.

Tuyển Anh mở tỷ số 1-0 trước Argentina Rạng sáng 16/7, Anthony Gordon dứt điểm vào lưới Argentina mở tỷ số 1-0 cho Anh ở bán kết World Cup 2026.