Tuyển Anh lập kỷ lục buồn chưa từng có

Rạng sáng 16/7, tuyển Anh một lần nữa lỗi hẹn với trận chung kết sau thất bại cay đắng với tỷ số 1-2 trước Argentina ở bán kết World Cup 2026.

Anh thua ngược Argentina.

Trên sân Atlanta (Mỹ), "Tam sư" mở tỷ nhờ công của Anthony Gordon ở phút 55. Thầy trò HLV Thomas Tuchel duy trì lợi thế và chỉ còn cách tấm vé vào chung kết ít phút. Tuy nhiên, mọi thứ sụp đổ ở giai đoạn cuối khi Enzo Fernandez gỡ hòa trước lúc Lautaro Martinez ghi bàn quyết định, giúp Argentina thắng ngược 2-1.

Thất bại khiến tuyển Anh lập thêm một thống kê đầy tiếc nuối. Trong thế kỷ 21, chỉ có hai trường hợp một đội tuyển ghi bàn mở tỷ số ở bán kết World Cup nhưng cuối cùng vẫn bị loại trước ngưỡng cửa chung kết. Trớ trêu thay, cả hai đều là tuyển Anh.

Lần đầu xảy ra tại World Cup 2018 khi Kieran Trippier đưa Anh vượt lên trước Croatia bằng một cú sút phạt đẹp mắt. Dù vậy, Croatia lội ngược dòng thắng 2-1 sau hiệp phụ để giành quyền vào chung kết. Tám năm sau, kịch bản đau đớn tái diễn trước Argentina khi "Tam sư" thêm một lần đánh rơi lợi thế dẫn bàn.

Không chỉ vậy, Anh cũng tiếp tục thể hiện cái dớp ở bán kết World Cup. Sau khi đánh bại Bồ Đào Nha để vào chung kết và lên ngôi vô địch trên sân nhà năm 1966, đội tuyển xứ sở sương mù chưa từng thắng thêm một trận bán kết nào tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ba lần gần nhất góp mặt ở vòng đấu này đều kết thúc bằng thất bại. Năm 1990, Anh thua Tây Đức trên chấm luân lưu. Năm 2018, họ gục ngã trước Croatia. Đến World Cup 2026, Argentina trở thành đội bóng mới nhất khiến giấc mơ vô địch của người Anh tan vỡ.

Dù sở hữu một thế hệ cầu thủ tài năng cùng nhiều kỳ vọng dưới thời Thomas Tuchel, tuyển Anh chưa thể phá bỏ lời nguyền bán kết. Một lần nữa, "Tam sư" tiến rất gần trận đấu cuối cùng, nhưng lại thất bại trong tiếc nuối.

Anh sẽ đối đầu Pháp ở trận tranh hạng 3 vào lúc 2h ngày 19/7.

Argentina cân bằng tỷ số 1-1 trước Anh Rạng sáng 16/7, Enzo Fernandez có cú sút xa đẳng cấp vào lưới Anh gỡ hòa 1-1 cho Argentina ở bán kết World Cup 2026