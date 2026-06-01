Mỗi bàn thắng của Messi càng khiến Ronaldo chạnh lòng

Lionel Messi tiếp tục chứng minh đẳng cấp ở tuổi 38 khi tỏa sáng rực rỡ trong màu áo tuyển Argentina tại World Cup 2026.

Messi chói sáng ở World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 23/6, Messi lập cú đúp giúp Argentina đánh bại Áo ở bảng J World Cup 2026. Kết quả này giúp đại diện Nam Mỹ sớm giành vé vào vòng 1/32.

Theo thống kê, Messi ghi tới 8 bàn chỉ trong 4 trận World Cup gần nhất cho Argentina. Đây là hiệu suất đáng kinh ngạc, cho thấy khả năng duy trì đỉnh cao của thủ quân "Albiceleste" dù chuẩn bị bước sang tuổi 39. Đáng chú ý, số bàn thắng này cũng bằng đúng thành tích ghi bàn mà Cristiano Ronaldo có được trong toàn bộ lịch sử tham dự World Cup cùng tuyển Bồ Đào Nha (8 bàn sau 23 trận).

Tại World Cup 2026, Messi ghi 100% số bàn thắng của Argentina sau 2 trận gặp Algeria và Áo (5 bàn), qua đó vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của giải đấu. Trong khi đó, Ronaldo vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn khi tịt ngòi trong trận hòa 1-1 của Bồ Đào Nha trước CHDC Congo hôm 18/6.

World Cup 2026 có thể là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp của cả Messi lẫn Ronaldo. Tuy nhiên, cách hai siêu sao tận hưởng giải đấu lúc này đang diễn ra theo những chiều hướng trái ngược. Trong khi Messi đang xô đổ hàng loạt kỷ lục vĩ đại, Ronaldo lại liên tục chịu chỉ trích và bị hoài nghi về năng lực.

Sự đối lập này khiến cuộc đua giữa hai huyền thoại một lần nữa nóng lên. Với Messi, mỗi pha lập công lúc này dường như càng khoét sâu nỗi thất vọng của đại kình địch người Bồ Đào Nha.

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