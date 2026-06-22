Vết gợn trong ngày lịch sử của Messi

Lionel Messi trở thành tâm điểm tại World Cup 2026 sau khi bỏ lỡ tình huống phạt đền trước tuyển Áo ở lượt trận 2 bảng J rạng sáng 23/6.

Messi tạo kỷ lục buồn ở World Cup. Ảnh: Reuters.

Phút thứ 9 trên sân Dallas, Messi được trao cơ hội trên chấn luân lưu nhưng lại sút ra ngoài. Theo The Athletic, siêu sao người Argentina trở thành cầu thủ đá hỏng phạt đền ở thời gian thi đấu chính thức nhiều nhất trong lịch sử World Cup (3 lần). Đáng chú ý, những lần hỏng ăn của M10 trải dài ở 3 giải đấu gần nhất (2018, 2022 và 2026).

Nguồn tin trên cũng chỉ ra rằng, trước khi Messi thực hiện cú sút, thủ môn Alexander Schlager của Áo dường như chỉ tay về một hướng như muốn khẳng định anh biết đối thủ sẽ dứt điểm vào đâu.

Đáp lại, Messi gật đầu như thừa nhận sự khiêu khích ấy, rồi quyết định đưa bóng về phía ngược lại. Tuy nhiên, cú đá của đội trưởng Argentina lại đi chệch cột dọc.

Theo thống kê, đây đã là lần thứ 33 Messi sút hỏng phạt đền trong sự nghiệp sau tổng cộng 149 lần thực hiện. Tỷ lệ thành công 77% là con số không tệ với phần lớn cầu thủ, nhưng lại được xem là khá “bình thường” nếu đặt cạnh đẳng cấp của chủ nhân 8 giải thưởng Quả bóng Vàng như Messi.

Phạt đền từ lâu được xem là điểm yếu hiếm hoi trong bộ kỹ năng gần như hoàn hảo của Messi. Ở những thời khắc đứng trước chấm 11 m, anh thường không còn giữ được sự thanh thoát và lạnh lùng như khi xử lý bóng trong thế trận mở.

Dù vậy, Messi vẫn tỏa sáng kịp thời khi mang về bàn mở tỷ số ở phút 38, qua đó chính thức trở thành tay săn bàn vĩ đại nhất lịch sử World Cup với 17 pha lập công. Sau đó, Leo tiếp tục có thêm bàn thắng vào cuối trận, nâng thành tích ghi bàn tại World Cup lên con số 18. Tuyển Argentina cũng giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0.

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