Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Messi làm điều chưa từng có, Argentina hiên ngang vào vòng 32 đội

  • Thứ ba, 23/6/2026 00:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Rạng sáng 23/6, Messi lập cú đúp giúp Argentina đánh bại Áo 2-0 ở bảng J.

Argentina khởi đầu trận đấu với tốc độ cao và sớm có cơ hội mở tỷ số. Phút thứ tư, sau khi VAR can thiệp, đội bóng Nam Mỹ được hưởng quả phạt đền. Tuy nhiên, Lionel Messi lại gây bất ngờ khi dứt điểm chệch cột.

Pha bỏ lỡ ấy giúp Áo thêm tự tin. Đội bóng của HLV Ralf Rangnick liên tục gây sức ép với lối chơi giàu năng lượng, trong đó Marcel Sabitzer và David Alaba là những nhân tố nổi bật. Tuy nhiên, dù kiểm soát thế trận trong nhiều thời điểm, Áo không thể tạo ra những cơ hội thực sự nguy hiểm trước khung thành Emiliano Martinez.

Khi Argentina dần lấy lại quyền kiểm soát, bàn thắng đến như một điều tất yếu. Phút cuối hiệp một, Messi tiếp tục ghi dấu ấn với pha lập công thứ 17 tại World Cup, vượt qua thành tích của huyền thoại Miroslav Klose. Sau đường chuyền tinh tế của Facundo Medina, tiền đạo 39 tuổi tung cú dứt điểm đẳng cấp, mở tỷ số cho nhà vô địch thế giới.

truc tiep World Cup anh 1truc tiep World Cup anh 2truc tiep World Cup anh 3truc tiep World Cup anh 4

Messi nhảy múa giữa hàng thủ Áo.

Bước sang hiệp hai, Áo nỗ lực tìm bàn gỡ và khiến Argentina gặp không ít khó khăn. Emi Martinez phải trổ tài trước những cú sút nguy hiểm, đặc biệt là tình huống đá phạt của Sabitzer. Tuy nhiên, sự chắc chắn của hàng thủ Argentina giúp họ đứng vững trước sức ép.

Đến phút bù giờ, Messi một lần nữa lên tiếng. Sau tình huống bóng lộn xộn trong vùng cấm, anh tung cú sút quyết đoán xuyên qua hàng loạt cầu thủ Áo, ấn định chiến thắng 2-0. Đây cũng là bàn thứ 18 của "El Pulga" tại đấu trường thế giới.

Kết quả này giúp Argentina nối dài chuỗi bất bại tại World Cup lên 8 trận, đồng thời có chiến thắng thứ 9 liên tiếp trên mọi đấu trường. Trong khi đó, Áo vẫn còn cơ hội đi tiếp nhưng sẽ cần một màn trình diễn mạnh mẽ hơn ở những trận đấu còn lại.

Duy Anh

trực tiếp World Cup Argentina World Cup Messi

    Đọc tiếp

    Messi met den muc quen luon ban thang lich su hinh anh

    Messi mệt đến mức quên luôn bàn thắng lịch sử

    12 phút trước 02:44 23/6/2026

    0

    Sáu ngày, năm bàn thắng và hàng loạt cột mốc lịch sử khiến Lionel Messi thừa nhận không còn đủ tỉnh táo để nhớ đâu là pha lập công đáng nhớ nhất trong sự nghiệp World Cup.

    Cu soc o tuyen Argentina hinh anh

    Cú sốc ở tuyển Argentina

    15 phút trước 02:41 23/6/2026

    0

    Trung vệ Cristian Romero tái phát chấn thương và có nguy cơ nghỉ thi đấu sau chiến thắng 2-0 của Argentina trước Áo ở bảng J World Cup 2026 rạng sáng 23/6.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý