Park Ji-sung: Nhật Bản đá World Cup thảnh thơi như giao hữu

Chứng kiến Nhật Bản đè bẹp Tunisia 4-0 hôm 21/6, huyền thoại Park Ji-sung cho rằng đội bóng xứ mặt trời mọc thi đấu ung dung như đang đá giao hữu chứ không phải tham dự World Cup.

Park Ji-sung thừa nhận Nhật Bản quá khác biệt.

Trong vai trò bình luận viên của đài JTBC, cựu tiền vệ MU ấn tượng với cách Nhật Bản làm chủ trận đấu tại bảng F diễn ra ở Monterrey (Mexico): "Tôi cảm nhận rất rõ Nhật Bản tiến bộ đến mức nào so với trước đây. Họ thi đấu thoải mái và tự tin, giống như đang chơi một trận giao hữu hơn là một trận đấu World Cup".

Điều khiến Park Ji-sung ấn tượng không chỉ nằm ở tỷ số mà còn ở cách vận hành của tập thể Nhật Bản. Theo cựu danh thủ 44 tuổi, mỗi cầu thủ đều hiểu rõ nhiệm vụ của mình và thực hiện gần như hoàn hảo trong suốt trận đấu.

Park cũng cho rằng thành công hiện tại là thành quả của chiến lược phát triển bền bỉ suốt nhiều năm của bóng đá Nhật Bản: "Hiện có gần 100 cầu thủ Nhật Bản thi đấu tại các giải ở châu Âu. Sự tiến bộ này không đến trong một sớm một chiều mà là kết quả của quá trình phát triển liên tục và có định hướng".

Trước Tunisia, Nhật Bản thể hiện sự vượt trội hoàn toàn. Đội bóng của HLV Hajime Moriyasu chỉ mất 4 phút để mở tỷ số khi Daichi Kamada tận dụng đường kiến tạo của Keito Nakamura. Đến phút 31, Ayase Ueda nhân đôi cách biệt bằng cú dứt điểm đẹp mắt từ ngoài vùng cấm sau pha làm tường của Ko Itakura.

Sang hiệp hai, thế trận một chiều tiếp tục được duy trì. Phút 69, Ueda kiến tạo để Junya Ito nâng tỷ số lên 3-0 trước khi chính tiền đạo này hoàn tất cú đúp bằng pha đánh đầu chính xác ở phút 83, khép lại chiến thắng tưng bừng 4-0 cho "Samurai Xanh".

Nhật Bản có 4 điểm sau hai lượt trận, tạm đứng thứ hai bảng F. Đội bóng của HLV Moriyasu chỉ cần giành thêm một trận hòa trước Thụy Điển ở lượt cuối là có vé vào vòng 1/16 World Cup 2026.

Highlights Tunisia 0-4 Nhật Bản Nhật Bản có chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Tunisia tại lượt đấu thứ hai bảng F World Cup 2026 sáng 21/6.