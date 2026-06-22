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Thể thao World Cup 2026

Trụ cột tuyển Đức chia tay World Cup 2026

  • Thứ hai, 22/6/2026 19:33 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chấn thương dây chằng nghiêm trọng khiến Nico Schlotterbeck phải chia tay World Cup 2026, giáng đòn mạnh vào tham vọng vô địch của tuyển Đức.

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Thông báo từ DFB về tình trạng của Schlotterbeck.

Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) xác nhận Schlotterbeck dính chấn thương dây chằng mắt cá chân trong chiến thắng 2-1 của Đức trước Bờ Biển Ngà hôm 21/6. Theo DFB, cầu thủ 26 tuổi sẽ phải nghỉ thi đấu nhiều tháng để điều trị và phục hồi.

"Nico gặp chấn thương dây chằng bên trong mắt cá chân trái ở trận thắng Bờ Biển Ngà. Cậu ấy sẽ phải nghỉ thi đấu nhiều tháng tới. Trước mắt, Nico vẫn ở lại cùng đội tuyển tại Mỹ. Chúc cậu mau bình phục, chúng tôi luôn ở bên cậu", DFB thông báo.

Schlotterbeck gặp vấn đề sau pha va chạm với Amad Diallo bên phía Bờ Biển Ngà. Dù cố gắng thi đấu hết hiệp một, trung vệ của Dortmund không thể tiếp tục và phải nhường chỗ cho Antonio Rudiger sau giờ nghỉ.

Ngay sau trận đấu, HLV Julian Nagelsmann tỏ ra lo lắng khi tiết lộ chấn thương của học trò liên quan đến dây chằng. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) sau đó xác nhận Schlotterbeck bị rách dây chằng mắt cá chân trái, đồng nghĩa World Cup 2026 của anh khép lại sớm hơn dự kiến.

Đây là đòn giáng mạnh vào tham vọng của tuyển Đức khi Schlotterbeck được xem là chốt chặn quan trọng nơi hàng phòng ngự. Dù "Die Mannschaft" vẫn giành chiến thắng 2-1, niềm vui trở nên không trọn vẹn khi mất đi nhân tố chủ chốt trước giai đoạn knock-out.

Trong phần còn lại của giải đấu, Rudiger khả năng sẽ tiếp tục đá cặp cùng Jonathan Tah ở trung tâm hàng thủ. Tuy nhiên, việc thiếu vắng Schlotterbeck chắc chắn khiến HLV Nagelsmann đau đầu khi bước vào những trận đấu loại trực tiếp đầy khắc nghiệt.

Highlights Đức 2-1 Bờ Biển Ngà Sáng 21/6, Đức có chiến thắng kịch tính 2-1 trước Bờ Biển Ngà nhờ màn tỏa sáng của cầu thủ vào sân thay người Denis Undav tại trận đấu thuộc lượt hai bảng E World Cup 2026.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

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