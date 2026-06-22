Con trai Zidane phải gặp chuyên gia tâm lý ở World Cup

Luca Zidane cho biết anh phải tìm đến chuyên gia tâm lý để vượt áp lực World Cup 2026, đồng thời tiết lộ người nghiêm khắc nhất với mình không phải Zinedine Zidane.

Luca Zidane nhận 3 bàn thua trước Argentina trong ngày ra mắt World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Luca Zidane, con trai huyền thoại Zinedine Zidane, vừa có những chia sẻ đáng chú ý về hành trình đối mặt áp lực tại World Cup 2026 trong màu áo tuyển Algeria. Thủ môn 28 tuổi thừa nhận anh đã tìm đến sự hỗ trợ của chuyên gia tâm lý để duy trì trạng thái tốt nhất trong môi trường cạnh tranh của World Cup. Theo Luca, yếu tố tinh thần hiện nay quan trọng không kém thể lực hay chuyên môn, đặc biệt khi phải thi đấu ở một giải lớn như World Cup.

“Trước đây, tôi chưa từng nói về điều này. Tôi bắt đầu làm việc với một chuyên gia tâm lý và điều đó đã thay đổi cuộc sống của tôi, nhất là trong bóng đá. Ngày nay, sự chuẩn bị về mặt tinh thần quan trọng ngang với sự chuẩn bị thể chất”, Luca chia sẻ.

Áp lực với người gác đền sinh năm 1998 không chỉ đến từ những trận đấu tại World Cup mà còn từ việc là con trai của huyền thoại Zinedine Zidane. Dù vậy, anh cho biết cha mình hiếm khi can thiệp vào các vấn đề chuyên môn.

Điều bất ngờ là người thường xuyên đưa ra những nhận xét thẳng thắn nhất lại chính là mẹ anh, bà Veronique Zidane. “Trong gia đình tôi, mọi người nói về bóng đá rất nhiều, nhưng không phải với cha tôi. Ông ấy không can thiệp vào những gì tôi làm, nhưng mẹ tôi thì khác. Sau mỗi trận đấu, bà thường hỏi: ‘Tại sao con lại làm như thế?’, cha tôi rất hiếm khi làm vậy”, thủ thành Algeria tiết lộ.

Luca hiện cùng Algeria trải qua giai đoạn khó khăn tại World Cup 2026. Đội bóng Bắc Phi vừa nhận thất bại 0-3 trước Argentina ở trận ra quân và chịu sức ép lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng J.

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