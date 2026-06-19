Hat-trick nở rộ, kỷ lục của Messi hết vùng an toàn

Cú hat-trick vào lưới Algeria giúp Lionel Messi nâng tổng số bàn thắng tại World Cup lên 16, cân bằng kỷ lục tồn tại suốt nhiều năm của Miroslav Klose.

Messi đã có hat-trick đầu tiên tại World Cup sau khi giải nâng lên 48 đội.

Tuy nhiên, khi World Cup mở rộng lên 48 đội và số trận đấu ngày càng nhiều, câu hỏi đáng chú ý không còn là Messi sẽ phá sâu kỷ lục đến đâu, mà là liệu bất kỳ cột mốc nào anh thiết lập có đủ sức tồn tại lâu dài hay không.

World Cup 48 đội đang tạo ra môi trường lý tưởng để các chân sút “cày bàn”

Khi Lionel Messi hoàn tất cú hat-trick trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria, mọi sự chú ý lập tức đổ dồn vào cột mốc lịch sử. Sau sáu kỳ World Cup, siêu sao người Argentina có 16 bàn thắng, san bằng thành tích của huyền thoại Đức Miroslav Klose.

Điều đáng nói là hành trình của Messi tại World Cup 2026 vẫn còn ở phía trước. Nếu Argentina tiến sâu như kỳ vọng, anh vẫn có thể chơi thêm tối đa sáu trận nữa. Với phong độ hiện tại, việc Messi nâng thành tích lên 20 hoặc thậm chí 25 bàn là hoàn toàn khả thi.

Nhưng có lẽ câu chuyện lớn hơn không nằm ở Messi. Chỉ ít ngày sau cú hat-trick của thủ quân Argentina, Jonathan David cũng ghi ba bàn trong chiến thắng của Canada trước Qatar. Đó đã là cú hat-trick thứ hai chỉ sau những lượt trận đầu tiên của World Cup 2026.

Con số này đặc biệt đáng chú ý nếu nhìn lại lịch sử. Tại World Cup 2022, toàn giải chỉ xuất hiện hai cú hat-trick. Một thuộc về Goncalo Ramos trong trận Bồ Đào Nha thắng Thụy Sĩ ở vòng 1/8, cú còn lại do Kylian Mbappe thực hiện trong trận chung kết với Argentina. Suốt vòng bảng năm đó không có bất kỳ cầu thủ nào ghi được ba bàn trong một trận.

Nếu nhìn xa hơn nữa, xu hướng này còn rõ rệt hơn. Kể từ World Cup 1998, thời điểm FIFA nâng số đội tham dự lên 32, số lượng hat-trick luôn rất hạn chế. World Cup 1998 chỉ có một cú hat-trick của Gabriel Batistuta. World Cup 2010 cũng chỉ ghi nhận một hat-trick của Gonzalo Higuain. Thậm chí World Cup 2006 còn không có hat-trick nào. Phần lớn các kỳ World Cup trong giai đoạn này chỉ có từ một đến hai cú hat-trick.

Nguyên nhân rất đơn giản: khoảng cách trình độ giữa 32 đội tham dự không quá lớn. Những chiến thắng cách biệt xuất hiện ít hơn, đồng nghĩa với việc cơ hội để một cá nhân ghi ba bàn trong một trận cũng giảm đi đáng kể. World Cup 2026 đã thay đổi điều đó.

Thông qua sự đồng hành của VPBank cùng VTV, người hâm mộ Việt Nam có cơ hội theo dõi trọn vẹn FIFA World Cup 2026, giải đấu đang chứng kiến nhiều thay đổi đáng kể về quy mô và tính cạnh tranh. Với 48 đội tham dự, khoảng cách trình độ giữa các nền bóng đá ngày càng rõ nét, kéo theo sự xuất hiện của nhiều trận đấu chênh lệch tỷ số. Điều đó cũng mở ra cơ hội để các ngôi sao tấn công tích lũy bàn thắng và chinh phục những kỷ lục mới trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Mbappe còn nhiều dư địa để vượt qua Messi.

Mbappe, Yamal và thế hệ mới có thể biến kỷ lục của Messi thành quá khứ

Trong hoàn cảnh đó, bất kỳ kỷ lục ghi bàn nào Messi tạo ra cũng đối mặt với nguy cơ bị đàn em xô đổ nhanh hơn dự kiến. Người được nhắc đến đầu tiên đương nhiên là Kylian Mbappe. Tiền đạo người Pháp hiện đã sở hữu 14 bàn thắng tại World Cup dù vẫn còn trẻ hơn Messi tới 12 tuổi. Điều đó đồng nghĩa với việc Mbappe hoàn toàn có thể tham dự thêm hai hoặc ba kỳ World Cup nữa.

Nếu World Cup 1990 và 1994 là ký ức đáng quên của tuyển Pháp, thì bóng đá hiện đại đã thay đổi hoàn toàn câu chuyện. Từ năm 1998 đến nay, "Les Bleus" chưa từng vắng mặt ở ngày hội lớn nhất hành tinh và rất khó để điều đó xảy ra trở lại khi cánh cửa vòng loại ngày càng rộng mở.

Trong môi trường 48 đội, nơi các đối thủ yếu xuất hiện nhiều hơn, Mbappe sẽ có thêm nhiều trận đấu thuận lợi để tích lũy bàn thắng. Nếu FIFA tiếp tục mở rộng World Cup lên 64 đội trong tương lai như một số đề xuất đang được thảo luận, cơ hội ấy còn lớn hơn nữa.

Và không chỉ có Mbappe. Một cái tên khác đáng chú ý là Lamine Yamal. Dù chưa ghi bàn tại World Cup, ngôi sao trẻ của Tây Ban Nha mới chỉ 18 tuổi. Nếu Yamal tạo ra một màn trình diễn bùng nổ, chẳng hạn một cú hat-trick trước Saudi Arabia hoặc một đối thủ tương tự, cách nhìn về tiềm năng phá kỷ lục của anh sẽ hoàn toàn thay đổi.

Khác với Messi đã đi đến đoạn cuối sự nghiệp, Yamal mới bắt đầu và hoàn toàn có thể góp mặt ở thêm bốn hoặc năm kỳ World Cup nữa. Tất cả đều diễn ra trong thời đại 48 đội hoặc nhiều hơn. Nói cách khác, trước mặt Yamal là cánh đồng mênh mông để cày bàn thắng.

Trong một giải đấu ngày càng nhiều đội hơn, nhiều trận hơn và xuất hiện nhiều khoảng cách trình độ hơn, các chân sút của thế hệ tiếp theo sẽ có trong tay những điều kiện thuận lợi mà Messi, Klose hay Ronaldo Nazario chưa từng có. Và đó có thể là lý do khiến mọi kỷ lục ghi bàn World Cup trong tương lai chỉ còn mang tính tạm thời.