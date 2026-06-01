Shakira gây sốt trong ngày Messi làm nên lịch sử

Chỉ với vài giây xuất hiện trên màn hình lớn tại sân vận động AT&T, Shakira nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trong trận thắng 2-0 của Argentina trước Áo khuya 22/6.

Nữ ca sĩ người Colombia khiến mạng xã hội dậy sóng bởi vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ dù đã bước sang tuổi 49.

Vẻ ngoài gây sốt của Shakira.

"Nữ hoàng World Cup" gây ấn tượng với phong cách thời trang cá tính khi diện áo bó sát, kết hợp cùng kính râm sành điệu và mái tóc buông tự nhiên. Sắc vóc của nữ ca sĩ khiến nhiều người trầm trồ khi gần như không để lộ dấu hiệu của tuổi tác.

"Thời gian bỏ quên Shakira", một fan bình luận. "Pique có lẽ đang rất tiếc nuối vào lúc này", người thứ 2 cho biết. "Shakira đang lão hóa ngược", người thứ 3 lên tiếng.

Như thường lệ, ngôi sao người Colombia tiếp tục đồng hành cùng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đánh dấu lần thứ 4 cô góp mặt tại một kỳ World Cup với vai trò nghệ sĩ biểu diễn. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV còn dùng Shakira để chế nhạo Italy, đội tuyển vắng mặt ở 3 kỳ World Cup gần nhất.

Shakira trở thành một phần ký ức của nhiều kỳ World Cup với những màn trình diễn được người hâm mộ nhớ mãi. Nữ ca sĩ từng tạo tiếng vang với các ca khúc gắn liền với giải đấu và tiếp tục xuất hiện tại lễ khai mạc năm nay.

Trước sự chứng kiến của Shakira, tuyển Argentina chơi chắc chắn để giành trận thắng thứ 2 tại bảng J. Với Lionel Messi, anh lập cú đúp, giúp Argentina giành chiến thắng 2-0. Cá nhân siêu sao 38 tuổi cũng vươn lên trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại World Cup với 18 pha lập công.