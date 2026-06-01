Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Shakira gây sốt trong ngày Messi làm nên lịch sử

  • Thứ ba, 23/6/2026 02:14 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Chỉ với vài giây xuất hiện trên màn hình lớn tại sân vận động AT&T, Shakira nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trong trận thắng 2-0 của Argentina trước Áo khuya 22/6.

Nữ ca sĩ người Colombia khiến mạng xã hội dậy sóng bởi vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ dù đã bước sang tuổi 49.

World Cup anh 1

Vẻ ngoài gây sốt của Shakira.

"Nữ hoàng World Cup" gây ấn tượng với phong cách thời trang cá tính khi diện áo bó sát, kết hợp cùng kính râm sành điệu và mái tóc buông tự nhiên. Sắc vóc của nữ ca sĩ khiến nhiều người trầm trồ khi gần như không để lộ dấu hiệu của tuổi tác.

"Thời gian bỏ quên Shakira", một fan bình luận. "Pique có lẽ đang rất tiếc nuối vào lúc này", người thứ 2 cho biết. "Shakira đang lão hóa ngược", người thứ 3 lên tiếng.

Như thường lệ, ngôi sao người Colombia tiếp tục đồng hành cùng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đánh dấu lần thứ 4 cô góp mặt tại một kỳ World Cup với vai trò nghệ sĩ biểu diễn. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV còn dùng Shakira để chế nhạo Italy, đội tuyển vắng mặt ở 3 kỳ World Cup gần nhất.

Shakira trở thành một phần ký ức của nhiều kỳ World Cup với những màn trình diễn được người hâm mộ nhớ mãi. Nữ ca sĩ từng tạo tiếng vang với các ca khúc gắn liền với giải đấu và tiếp tục xuất hiện tại lễ khai mạc năm nay.

Trước sự chứng kiến của Shakira, tuyển Argentina chơi chắc chắn để giành trận thắng thứ 2 tại bảng J. Với Lionel Messi, anh lập cú đúp, giúp Argentina giành chiến thắng 2-0. Cá nhân siêu sao 38 tuổi cũng vươn lên trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại World Cup với 18 pha lập công.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Klose đã đúng về Messi

Chỉ ít ngày sau khi Miroslav Klose dự đoán Lionel Messi sẽ phá kỷ lục của mình, siêu sao Argentina đã biến điều đó thành hiện thực tại World Cup 2026.

1 giờ trước

Duy Anh

World Cup World Cup Shakira Argentina

    Đọc tiếp

    Messi met den muc quen luon ban thang lich su hinh anh

    Messi mệt đến mức quên luôn bàn thắng lịch sử

    12 phút trước 02:44 23/6/2026

    0

    Sáu ngày, năm bàn thắng và hàng loạt cột mốc lịch sử khiến Lionel Messi thừa nhận không còn đủ tỉnh táo để nhớ đâu là pha lập công đáng nhớ nhất trong sự nghiệp World Cup.

    Cu soc o tuyen Argentina hinh anh

    Cú sốc ở tuyển Argentina

    15 phút trước 02:41 23/6/2026

    0

    Trung vệ Cristian Romero tái phát chấn thương và có nguy cơ nghỉ thi đấu sau chiến thắng 2-0 của Argentina trước Áo ở bảng J World Cup 2026 rạng sáng 23/6.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý