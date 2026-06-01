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Thể thao World Cup 2026

Klose đã đúng về Messi

  • Thứ ba, 23/6/2026 01:48 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chỉ ít ngày sau khi Miroslav Klose dự đoán Lionel Messi sẽ phá kỷ lục của mình, siêu sao Argentina đã biến điều đó thành hiện thực tại World Cup 2026.

Messi chính thức phá kỷ lục ghi bàn của Klose ở World Cup. Ảnh: Reuters.

Trước khi Argentina bước vào chiến dịch World Cup 2026, huyền thoại bóng đá Đức, Klose từng thừa nhận chờ đợi ngày kỷ lục ghi bàn tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh bị xô đổ. Khi ấy, Lionel Messi là cái tên được Klose kỳ vọng nhiều nhất.

"Tôi tin kỷ lục của mình sẽ bị phá ở kỳ World Cup này. Messi cứ việc làm điều đó. Tôi luôn là một người hâm mộ lớn của cậu ấy", cựu tiền đạo tuyển Đức chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tờ Suddeutsche Zeitung.

Thời điểm đó, Klose vẫn là chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup với 16 bàn thắng sau 24 trận. Messi bám sát phía sau với 13 pha lập công và cần thêm 4 bàn để vượt qua cột mốc lịch sử của người Đức.

Không mất quá nhiều thời gian để đội trưởng Argentina hoàn thành nhiệm vụ. Trong trận ra quân gặp Algeria, Messi bùng nổ với cú hat-trick, qua đó cân bằng thành tích 16 bàn của Klose.

Đến cuộc đối đầu với Áo rạng sáng 23/6, siêu sao 38 tuổi tiếp tục lên tiếng bằng một pha lập công nữa để nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên con số 17. Thậm chí con số này có thể tăng lên nếu Messi không sút hỏng penalty ở đầu trận.

Cột mốc này giúp Messi chính thức trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup, vượt qua kỷ lục tồn tại suốt 12 năm của Klose. Đáng chú ý, vào cuối trận, Messi tiếp tục ghi bàn, nâng tổng số pha lập công tại World Cup lên con số 18. Tuyển Argentina cũng giành chiến thắng với tỷ số 2-0.

Cũng trong buổi phỏng vấn đó, cựu danh thủ Đức cho rằng thể thức World Cup mở rộng với nhiều trận đấu hơn sẽ tạo điều kiện để những chân sút hàng đầu phá vỡ các cột mốc cũ, đồng thời khẳng định ông không hề tiếc nuối nếu người làm được điều đó là thủ quân Argentina.

Klose từng gọi Messi là "một thiên tài" và dành sự tôn trọng lớn cho HLV Lionel Scaloni. Những lời nhận xét khi ấy càng trở nên ý nghĩa khi dự đoán của ông đã trở thành sự thật.

Messi là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup

Với pha lập công vào lưới Áo rạng sáng 23/6, Lionel Messi chính thức vượt qua Miroslav Klose để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup.

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Đào Trần

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