Đại sứ Argentina nói về Messi trước trận gặp Áo

Đại sứ Argentina tại Việt Nam cho rằng Messi vẫn duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi 39, nhưng nhấn mạnh Argentina phải thận trọng trước Áo và mọi đối thủ tại World Cup 2026.

“Argentina đã có khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026. Messi đã chứng minh bản thân vẫn duy trì phong độ ấn tượng ở tuổi 39 với cú hat-trick vào lưới Algeria, nhưng sự khiêm tốn là không thừa. Giống như HLV Lionel Scaloni từng chia sẻ, tất cả các trận đấu đều khó khăn và kết quả chỉ thực sự biết được khi trận đấu kết thúc", Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Argentina tại Việt Nam, ngài Marcos Antonio Bednarski, chia sẻ sáng 22/6 tại Hà Nội.

Messi trong trận gặp Algeria ở World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Ngài Đại sứ cũng lưu ý World Cup 2026 chứng kiến nhiều bất ngờ khi một số đội hạt giống chưa đạt phong độ tốt nhất, trong khi những đội bị đánh giá thấp lại tạo nên những màn trình diễn hiệu quả.

Khi được hỏi về so sánh giữa Messi và Diego Maradona, ngài Đại sứ cho rằng hai huyền thoại có phong cách và cá tính rất khác nhau, và mỗi thế hệ đều có những cầu thủ biểu tượng riêng. Maradona là người đã đưa Argentina lên đỉnh cao tại World Cup 1986 và nâng tầm vị thế “Các vũ công tango”. Còn Messi, theo ông, là một nhân cách đáng kính trọng.

"Tôi không có cầu thủ yêu thích nhất, vì rất nhiều cầu thủ xứng đáng được ghi nhận. Nhưng tôi rất thích cá tính của Messi: khiêm tốn, hướng tới gia đình và đóng góp nhiều cho các hoạt động xã hội", ngài đại sứ chia sẻ.

Truyện tranh "Lionel Messi: Đỉnh cao World Cup" tái hiện hành trình đăng quang tại World Cup 2022 của siêu sao người Argentina

Buổi gặp gỡ với ngài Đại sứ cũng là dịp ra mắt cuốn truyện tranh Lionel Messi: Đỉnh cao World Cup - tác phẩm mở đầu cho series Những trận đấu vĩ đại nhất. Cuốn sách tái hiện hành trình đăng quang World Cup 2022 của Messi cùng tuyển Argentina, với tâm điểm là trận chung kết giàu cảm xúc trước tuyển Pháp. Tác phẩm do Chris Barish thực hiện nội dung và Nate Sweitzer minh họa, được phát hành bởi Hữu Tín và Nhà xuất bản Thế Giới.

Cuốn sách ra mắt đúng vào dịp World Cup 2026 - kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử có 48 đội tuyển tham dự, được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico từ ngày 11/6 đến 19/7. Argentina bước vào giải với tư cách đương kim vô địch thế giới, nằm ở bảng J cùng Áo, Algeria và Jordan. Sau chiến thắng mở màn trước Algeria, đoàn quân của HLV Lionel Scaloni đang đứng trước cơ hội sớm khẳng định ngôi đầu bảng nếu vượt qua được Áo trong trận đấu lúc 0h ngày 23/6 (giờ Hà Nội).

Video Messi lập siêu phẩm từ ngoài vùng cấm Sáng 17/6, Lionel Messi mở tỷ số bằng cú sút xa rất đẹp mắt trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria thuộc bảng J World Cup 2026.