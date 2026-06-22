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Lịch sử FIFA World Cup

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Lật lại bàn thắng 'mập mờ' của huyền thoại Argentina

  • Thứ hai, 22/6/2026 15:00 (GMT+7)
  • 37 phút trước

"Cậu bé vàng" Maradona thừa nhận ghi bàn bằng tay, nhưng anh không hối hận. Anh nói có thể xin lỗi người Anh cả ngàn lần, nhưng sẵn sàng làm lại điều đó một ngàn lần nữa.

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Bàn thắng bằng tay của Maradona vào lưới thủ môn Peter Shilton, trận gặp Anh ở World Cup 1986. Ảnh: Leon Yearwood.

Ngày 22/6/1986 tại Mexico City, một pha bóng bất thường đã sinh ra một huyền thoại. Khi bóng trong không trung, Diego Maradona va chạm với thủ môn Anh Peter Shilton.

Cả hai cùng nhảy lên tranh bóng nhưng bàn tay trái của tiền vệ Argentina số 10 đã chạm đến trước, tạo nên bàn thắng.

Tất cả đều ngỡ ngàng khi trọng tài Tunisia Ali Bin Nasser công nhận bàn thắng vì ông không nhìn thấy pha tiểu xảo của Maradona.

Trong cuộc họp báo sau trận, El Pibe de Oro phần nào thừa nhận những gì đã xảy ra: "Tôi đã ghi bàn một phần bằng đầu của Maradona và một phần bằng bàn tay của Chúa", anh nói, rồi thêm, "Đó là một trận đấu loại trực tiếp với chúng tôi. Vấn đề không chỉ là thắng một trận; mà là loại được một đối thủ mạnh như Anh".

Và để khẳng định: "Tôi không hối hận và sẽ không bao giờ hối hận về bàn thắng tôi ghi bằng tay vào lưới người Anh. Tôi có thể xin lỗi họ cả ngàn lần, nhưng cuối cùng tôi sẵn sàng làm lại điều đó thêm một ngàn lần nữa".

Năm phút sau bàn "Bàn tay của Chúa", Maradona lại ghi một trong những bàn đẹp nhất lịch sử. Nhận bóng từ phần sân nhà, anh đi bóng qua năm cầu thủ Anh, rồi vượt qua Peter Shilton để ghi bàn (2-0). Đó là một pha bóng tuyệt đỉnh.

Welbeck/THBooks & NXB Dân Trí

Argentina Maradona bàn tay của chúa cậu bé vàng

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