Bệnh thành tích của bóng đá Việt Nam

Bóng đá Việt chú trọng quá nhiều vào thành tích của các đội tuyển U20, U22,U23, không coi trọng Giải vô địch quốc gia - dù giải này có mạnh thì đội tuyển quốc gia mới mạnh.

V-League 2022 kết thúc ngày 19/11. Mùa giải 2023 khởi tranh ngày 3/2, nhưng giải mới diễn ra được bốn lượt đấu đã phải nghỉ 46 ngày (từ 19/2 đến 6/4) để nhường chỗ cho U20 và U23 Việt Nam tập trung. Như vậy, các cầu thủ chỉ được đá tối đa 4 trận trong 136 ngày, trung bình 34 ngày/ trận.

Với cầu thủ ở lứa U20 và U23, thời gian thi đấu còn ít hơn. Giải hạng Nhất, giải mà phần lớn các cầu thủ trẻ thi đấu, mùa giải 2022 kết thúc vào ngày 29/10, nhưng Giải hạng Nhất 2023 mãi đến đầu tháng 4 mới dự kiến bắt đầu. Như vậy các cầu thủ có ít nhất 6 tháng nghỉ mỗi năm. Đó là lý do khi tập trung đội U20, U23, HLV các đội luôn phải tập rèn lại từ đầu nhiều kỹ năng cơ bản vì các cầu thủ đã mất cảm giác tập luyện và thi đấu khi có đến hơn bốn tháng nghỉ ngơi từ cuối tháng 10/2022 đến tháng 3/2023.

Với 14 đội V-League và 10 đội hạng Nhất, mùa bóng 2023 các cầu thủ chỉ được thi đấu 20 trận (tranh chức vô địch), 18 trận (tranh suất trụ hạng) ở V-League và 18 trận ở hạng Nhất. Số lượng trận đấu ít mà chất lượng các trận đấu cũng không cao. Trong khi đó các cầu thủ ở châu Âu thi đấu khoảng 40 trận trong 6 tháng.

Tất nhiên, bóng đá Việt Nam chưa thể so sánh và rập khuôn hoàn toàn như bóng đá châu Âu, nhưng tính lại số lượng trận đấu mỗi mùa mà các cầu thủ chuyên nghiệp ở Việt Nam thi đấu tại V-League và hạng Nhất thì quá ít, kể cả cộng thêm vài trận ở Cúp quốc gia, hay một số trận ở các giải trẻ mà nhóm cầu thủ còn tuổi thi đấu giải U đang khoác áo các CLB V-League hay hạng Nhất tham gia.

Các cầu thủ Nam Định tại V.League 2024/25. Tổng cộng, V-League mùa 2023-2024 đã phải tạm dừng 78 ngày do "vướng" hai giải trẻ. Ảnh: Thép Xanh Nam Định.

Biết là đứng bên lề vòng quay phát triển của bóng đá chuyên nghiệp thế giới, chuẩn bị mùa bóng mới, VPF vẫn tiếp tục giữ quan điểm dừng V-League và Giải hạng Nhất cho giới trẻ.

Công văn gửi các CLB thi đấu ở V-League và hạng Nhất quốc gia ngày 21/4/2023 để xin ý kiến đối với dự kiến về phương án, kế hoạch tổ chức thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2023-2024 phát hành vào chiều thứ sáu cuối tuần, thế nhưng VPF lại đề nghị các CLB nghiên cứu và gửi ý kiến phản hồi, góp ý đối với dự kiến phương án kế hoạch tổ chức thi đấu các giải bóng đá mùa giải 2023-2024 về VPF trước 17 giờ thứ Hai, 24/4/2023.

Tuy nhiên, trước những phản ứng, góp ý của cả người trong cuộc và các chuyên gia, VPF vẫn đưa ra hai phương án dự kiến với tư duy cũ:

- Phương án 1: Mùa giải bắt đầu từ 7/10/2023 đến 14/7/2024

- Phương án 2: Mùa giải bắt đầu từ 24/9/2023 đến 7/7/2024

Trong cả hai phương án dự kiến này, VPF đều lên kế hoạch các giải bóng đá chuyên nghiệp dừng cả tháng, từ đầu tháng 4 đến đầu tháng 5/2024 để tập trung thời gian cho đội U23 tham gia AFC U23 Asian Cup Qatar 2024.

Trước thực tế này, ngày 24/4/2024, CLB Hoàng Anh Gia Lai đã gửi công văn phúc đáp VPF với nội dung như sau:

"Sau khi tham khảo ý kiến của các nhà chuyên môn, lãnh đạo các CLB: rút kinh nghiệm mùa giải năm nay bị gián đoạn liên tục ảnh hưởng đến giải V-League 2, CLB Hoàng Anh Gia Lai kiến nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chủ trì tổ chức Hội thảo để tìm ra giải pháp tốt nhất cho giải đấu.

Hiện nay, bóng đá Việt Nam đã hòa nhập với bóng đá thế giới, châu lục và khu vực. CLB Hoàng Anh Gia Lai kiến nghị giải đấu cao nhất của nước ta cũng đi theo xu hướng chung của các giải đấu chuyên nghiệp của châu lục hoặc như cách tổ chức của Thai-League. Giải chỉ dừng lại trong những ngày FIFA Days hoặc các giải đấu của đội tuyển quốc gia như Asian Cup, AFF Cup".

Mùa giải 2023-2024 chưa bắt đầu nhưng việc bất đồng quan điểm giữa VPF với các CLB đã sớm xảy ra.

V-League mùa 2023-2024 vẫn bị tạm hoãn 46 ngày để đội tuyển U20 tham dự vòng loại U20 châu Á. Ngay sau đó lại tiếp tục bị dừng thêm 32 ngày để đội U22 thi đấu ở SEA Games. Tổng cộng, V-League mùa 2023-2024 đã phải tạm dừng 78 ngày do "vướng" hai giải trẻ, vẫn tiếp tục tạm dừng do giải U23 Châu Á. Lịch thi đấu Giải vô địch quốc gia "nấc cụt" kiểu này chỉ có ở môi trường bóng đá Việt Nam.

Theo cách vận hành thông thường của bóng đá thế giới, Giải vô địch quốc gia chỉ dừng trong những dịp FIFA Days (những ngày dành cho các trận đấu chính thức và giao hữu quốc tế môn bóng đá nam). FIFA Days là thỏa thuận giữa FIFA và 6 liên đoàn bóng đá các châu lục, Hiệp hội Các CLB Bóng đá châu Âu (ECA) và Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPro).

Trong khi đó, cách xếp lịch thi đấu V-League không chỉ ảnh hưởng đến tài chính của các CLB (họ vẫn phải trả lương cho cầu thủ trong thời gian giải tạm ngưng), ảnh hưởng đến kế hoạch tập luyện, thi đấu của các CLB mà còn khiến cầu thủ các đội phải thi đấu với mật độ dày đặc khi giải được khởi động lại. Như trong mùa giải 2023-2024, từ ngày 3 - 26/5, chỉ trong 23 ngày, các đội đã phải vừa di chuyển, vừa đá sáu trận. Mật độ thi đấu dày đặc kiểu này đã ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của các trận đấu nói riêng, của giải nói chung. Đó là chưa kể, cầu thủ dễ chấn thương do bị vắt kiệt sức.

Danh sách đội U23 có 21 cầu thủ thi đấu ở V-League, thuộc 9/14 đội. Thế nhưng, chỉ có 3/20 cầu thủ thường xuyên có tên trong đội hình xuất phát là Nguyễn Văn Việt, Lê Nguyên Hoàng (đội Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Thái Sơn (đội Đông Á Thanh Hóa). Vậy lấy lý do gì để dừng V-League? Câu trả lời chỉ có thể là VFF quá coi trọng thành tích của các đội tuyển trẻ.

Ở các nước có nền bóng đá mạnh, thường có 20 đội giỏi nhất tranh tài ở Giải vô địch quốc gia, 22 hoặc 24 đội tranh tài ở hạng thấp hơn. Trong hệ thống bóng đá Thái Lan, có 16 đội đá ở giải Thai-League 1, 18 đội đá ở giải Thai-League 2 và 72 đội đá ở giải League. Trong khi đó, ở Việt Nam, V-League (giải cao nhất) chỉ có 14 đội, Giải hạng Nhất chỉ còn 11 đội mùa 2024-2025 và 12 đội mùa 2025-2026.

Thế giới đánh giá một nền bóng đá dựa vào Giải vô địch quốc gia và đội tuyển quốc gia. Thế nhưng, bóng đá Việt Nam lại đi theo chiều ngược lại: chú trọng quá nhiều vào thành tích của các đội tuyển U20, U22,U23, không coi trọng Giải vô địch quốc gia - dù giải này có mạnh thì đội tuyển quốc gia mới mạnh.

Người hâm mộ Việt Nam khó lòng chấp nhận một nền bóng đá Việt Nam bất thường như thế!