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Bạn chỉ dốc lòng yêu 3 lần trọn vẹn

Cuốn sách là những tâm sự về tình yêu, giúp bạn đọc hiểu rõ về bản chất của tình ái và mối quan hệ nam nữ. Muốn có một tình yêu đẹp, chúng ta cần hiểu bản chất của tình yêu và biết mình phải làm thế nào để yêu một cách tỉnh táo và thông minh.

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Bài học từ những mối tình tan vỡ

  • Thứ tư, 12/8/2026 22:46 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Có những người rất yêu nhau, nhưng lại không thể ở bên nhau cả đời. Những mối tình tan vỡ đem lại cho người trong cuộc nhiều bài học về cách trân trọng hiện tại.

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Những mối tình tan vỡ trong quá khứ dạy chúng ta cách trân trọng hiện tại. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Muôn kiếp nhân duyên.

Một số trong chúng ta có thể được gia đình luôn ủng hộ yêu thương nhiều hơn những người khác, nhưng chúng ta vẫn ngừng đưa ra những lựa chọn “đúng”, và thay vào đó bắt đầu đưa ra những lựa chọn mà ta cảm thấy đúng.

Ở giai đoạn này của cuộc sống, chúng ta chỉ mới bắt đầu trưởng thành, chỉ mới bắt đầu có ý niệm lờ mờ về con người ta thực sự là ai, và thỉnh thoảng nó thật đáng sợ. Trong thời gian này, điều tốt nhất chúng ta có thể làm đơn giản là học cách tin vào bản thân mình: nếu ta cảm thấy thứ gì đó không phù hợp, nếu nó không hợp với chúng ta và con người mà ta có cảm giác như mình đang trở thành, thì khi ấy chúng ta không cần tìm một lý do mà chỉ cần tin tưởng bản thân.

Chúng ta đều đi tìm những lý do hợp lý rằng tại sao điều gì đó sẽ không có hiệu quả. Chúng ta muốn nói rằng chúng ta có những sở thích khác nhau, hay sẽ đi trên những con đường khác nhau, nhưng đôi khi chẳng có lý do nào giải thích tại sao hai người lại chẳng thể ở bên nhau - điều duy nhất quan trọng đó là số phận của chúng ta không thuộc về nhau.

Tuy nhiên, thừa nhận sự thật này với chính mình thật khó khăn, và chúng ta thường chỉ làm được điều đó sau nhiều lần tìm cách để bắt mối quan hệ này hoạt động theo ý ta. Đó là một quá trình từ từ của việc thức tỉnh trước hiện thực của mối quan hệ và sau đó trở nên đủ thoải mái với sự thật mà ta tìm thấy để chúng ta có thể nói ra nó với nửa kia.

Ngay cả khi chúng ta làm thế, khả năng là ban đầu nửa kia sẽ không chấp nhận chuyện này; họ sẽ từ chối chấm dứt quan hệ, tìm cách níu kéo chúng ta về lại bên họ, hay đôi khi lợi dụng cảm giác tội lỗi.

Người bạn tâm giao hiếm khi thức tỉnh trước thực tế của mối quan hệ cùng một lúc với ta. Trong mối quan hệ, luôn luôn diễn ra tình trạng một bên bắt đầu trưởng thành và nhận ra rằng mặc dù mối tình này thật thoải mái nhưng đấy chẳng phải điều mà họ thật lòng khao khát từ đối phương khi cả hai tiến xa hơn. Một khi chúng ta đã chấp nhận sự thật thì điều duy nhất mà ta có thể làm là nói ra với đối phương.

Chúng ta càng thiếu chắc chắn về các quyết định của mình, mối quan hệ này sẽ càng mất nhiều thời gian hơn để chấm dứt, để chúng ta có thể khép lại cuộc tình này và bước tiếp.

Chúng ta phải nhận ra trong suốt quá trình này, ta không ở đây để đưa ra những lựa chọn khiến người khác vui vẻ; chúng ta không sinh ra để chiều theo kế hoạch của người khác. Sau cùng, chẳng ai bước vào một mối quan hệ lại trông đợi nó chấm dứt và làm tổn thương đối phương, nhưng điều đó không có nghĩa nó sẽ không xảy ra. Nỗi đau có thể mang đến những bài học, để hiểu rõ hơn về bản thân ta và người khác.

Kate Rose/ Huy Hoàng & NXB Phụ nữ Việt Nam

Mối tình Muôn kiếp Làm đơn giản Thức tỉnh Bạn tâm giao Mối tình

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