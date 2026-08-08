Ám ảnh tâm lý mang tên ly hôn

Nhiều người cho rằng ly hôn đồng nghĩa với việc thừa nhận bản thân là một kẻ thất bại. Dù cảm thấy ngột ngạt khi sống trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc, họ vẫn duy trì nó.

Dù đời sống hôn nhân không hạnh phúc, nhiều người không muốn ly hôn. Ảnh minh họa: PNO.

Jamie đã kết hôn với một người đàn ông gần 20 năm và đang cảm thấy mông lung. Vào thời điểm ấy, những gì cô biết là sự hỗn loạn và bất hạnh của cuộc hôn nhân; cô thậm chí còn chẳng có khả năng biết được điều gì sẽ làm cô thấy hạnh phúc.

Trong một cuộc trao đổi mới đây của chúng tôi, cô thốt lên, "Tôi biết mình có thể làm được, tôi biết mình có thể sống được, nhưng tôi tự hỏi cuộc đời còn có gì khác hơn thế này".

Tôi muốn tóm lấy cô qua điện thoại và nói, "Dĩ nhiên cuộc đời này có nhiều điều đáng trân trọng chứ không phải chỉ tồn tại mỗi bất hạnh!", nhưng hơn thế nữa, tôi muốn nói với cô rằng chúng ta đừng bao giờ có ý nghĩ này dù chỉ một phút thôi, rằng cuộc đời đơn giản là thứ để ta "sống được".

Khi chúng tôi trò chuyện, cô tiết lộ một trong những yếu tố quyết định đối với cô là lũ trẻ: Cô không muốn chúng phải trải qua kịch bản tồi tệ nhất mà cô đã dựng lên trong tâm trí-ly hôn.

Hơn bất cứ dạng thức tình yêu nào khác, tất nhiên, gia đình của chúng ta và các hệ thống hỗ trợ tập trung rất nhiều vào kiểu quan hệ này, vì người bạn tâm giao của ta là người mà họ muốn chúng ta chung sống, và vì chúng ta đang làm theo những gì mình được khuyên bảo.

Kiên định tuân theo những bản kế hoạch cho cuộc sống mà chúng ta được trao cho khi còn bé, chẳng bao giờ biết được liệu nó có dẫn đến hạnh phúc hay không. Bởi vậy, chúng ta thường có cảm giác như một thất bại ê chề khi chúng ta rời bỏ những mối quan hệ ấy.

Gia đình thường rất sẵn sàng cho ta biết rằng chúng ta đang khiến họ thất vọng hay "Thật là một điều đáng hổ thẹn khi hai đứa không thể chung sống với nhau, 2 đứa từng rất đẹp đôi" cứ như thể đó là vấn đề; như thể sự gắn kết và mối quan hệ giữa hai người là một phương trình toán học giản đơn.

Biết mình là ai về cơ bản là biết được chúng ta cần kiểu tình yêu nào để phát triển. Mặc dù cần nhiều thời gian để học được bài học rằng hạnh phúc của gia đình, chúng ta trên thực tế không đảm bảo cho hạnh phúc của cá nhân ta, kết thúc mối tình tâm giao là lúc chúng ta bắt đầu nhìn thấy mình phải vượt ra khỏi những kỳ vọng mà người khác có đối với chúng ta nếu chúng ta thật sự cảm thấy thỏa nguyện trong cuộc đời này.

Có vẻ mâu thuẫn khi để biết được mình thật sự là ai, chúng ta phải ngừng trở thành người mà gia đình mong muốn. Nhưng về nhiều phương diện, không còn lựa chọn nào khác.