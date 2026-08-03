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Bạn chỉ dốc lòng yêu 3 lần trọn vẹn

Cuốn sách là những tâm sự về tình yêu, giúp bạn đọc hiểu rõ về bản chất của tình ái và mối quan hệ nam nữ. Muốn có một tình yêu đẹp, chúng ta cần hiểu bản chất của tình yêu và biết mình phải làm thế nào để yêu một cách tỉnh táo và thông minh.

Xuất bản

Lý do khiến những mối tình niên thiếu trở nên mong manh

  • Thứ hai, 3/8/2026 17:00 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Thời niên thiếu bên nhau, cùng nếm trải những rung động đầu đời mang tên tình yêu, nhưng tới khi trưởng thành, họ lại xa nhau.

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Khi trưởng thành, nhiều người nhận ra mối tình thời niên thiếu không còn là lựa chọn thích hợp. Ảnh: Một cảnh trong phim Cô gái thế kỷ XX.

Thường thì chúng ta có cảm giác mình đang dần xa cách người bạn tâm giao tại một thời điểm nào đó, có lẽ họ còn đang kẹt ở cột mốc số một trong khi chúng ta đã ở cột mốc số năm rồi. Chúng ta bắt đầu có cảm giác tình yêu này đang tiến sát chúng ta, trông đợi quá nhiều từ chúng ta, do đó chúng ta bắt đầu tránh xa nó.

Những ý tưởng mới mẻ đó thách thức chúng ta về phương diện nào đó, nhưng thay vì nhắm tới sự phát triển bản thân, chúng ta lại tránh xa người bạn tâm giao, từ bỏ con người mà chúng ta từng là khi còn trong mối quan hệ với họ. Bởi vì chúng ta chưa từng lựa chọn mối quan hệ này, việc không-lựa-chọn mới trở nên rắc rối.

Chúng ta chơi trò boomerang với họ, đến rồi đi vì dù chúng ta yêu họ, nhưng điều mà ta thấy khó diễn tả thành lời và chấp nhận, đó là đấy không phải thứ tình yêu mà chúng ta muốn.

Nhìn sâu vào bản chất, chúng ta sẽ bắt đầu đối diện với phần đen tối của chính mình. Chúng ta sẽ cảm thấy tội lỗi về việc chia tay một người chỉ biết yêu mỗi mình ta; chúng ta sẽ coi sự đổ vỡ của mối quan hệ như một thất bại cá nhân; và chính trong giai đoạn này chúng ta mới bắt đầu tự hỏi tình yêu đích thực là gì. Chúng ta sẽ nghi ngờ các quyết định của mình và tự hỏi liệu ta có phạm phải sai lầm lớn nhất cuộc đời mình không.

Thế nhưng, chúng ta cần trải nghiệm bóng tối trước khi ta có thể thấy được ánh sáng. Bóng tối là thứ sẽ thâm nhập vào mối quan hệ tiếp theo của chúng ta, mối quan hệ duyên nghiệp, vì chính những lý do này.

Chia tay người bạn tâm giao không chỉ nhằm kết thúc một mối quan hệ dài hạn hay rời bỏ người ta yêu; mà chúng ta thực sự phải quay lưng với một cuộc đời và một cách sống. Bất luận chúng ta là ai, hay cho dù chúng ta là nam hay nữ, chúng ta đều có một tầm nhìn cho cuộc đời mình, nhưng giai đoạn này là giai đoạn theo quy ước, của sự hòa nhập theo.

Chấm dứt mối quan hệ tâm giao là đưa ra quyết định ngược lại thị hiếu đại chúng, thoát khỏi những thứ mọi người mong đợi về chúng ta, và cũng gây thất vọng cho những người ta yêu thương nhất.

Để tách biệt bản thân chúng ta và người bạn tâm giao, chúng ta phải cảm thấy ổn với việc sống độc thân một lần nữa, với chuyện hẹn hò, kết hôn sau này. Và chúng ta phải chấp nhận sự thật rằng người mà chúng ta giao ước sẽ khác với người mà chúng ta từng hình dung.

Nó đòi hỏi bạn phải kinh qua toàn bộ các dạng thức tình yêu - người bạn tâm giao và những dục vọng nghiệp duyên, để học và thể hiện đầy đủ những bài học ấy. Tuy nhiên, đây là nơi mà việc tu dưỡng bản thân gieo hạt giống, nơi chúng ta cuối cùng được trao cho cơ hội không chỉ tạo dựng cuộc đời của riêng ta, mà còn khám phá được điều gì làm chúng ta thấy hạnh phúc.

Kate Rose/ Huy Hoàng & NXB Phụ nữ Việt Nam

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