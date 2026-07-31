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Bạn chỉ dốc lòng yêu 3 lần trọn vẹn

Cuốn sách là những tâm sự về tình yêu, giúp bạn đọc hiểu rõ về bản chất của tình ái và mối quan hệ nam nữ. Muốn có một tình yêu đẹp, chúng ta cần hiểu bản chất của tình yêu và biết mình phải làm thế nào để yêu một cách tỉnh táo và thông minh.

Xuất bản

Ảo tưởng 'tình yêu kiểu Disney' khiến nhiều người vỡ mộng

  • Thứ sáu, 31/7/2026 12:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tình yêu trong đời thực không giống những bộ phim của Disney. Nó luôn biến đổi và chúng ta phải học cách thích nghi với với điều đó. Hôn nhân không phải là đoạn kết của tình yêu.

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Những bộ phim của Disney thường đem đến cái kết đẹp cho tình yêu đôi lứa. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Tangled.

Thật khó mà phân biệt được tại sao một tình yêu mà chúng ta tin rằng sẽ tồn tại mãi mãi đột nhiên lại có cảm giác như thể chưa bao giờ là tình yêu thật sự. Nhưng sự thật là vậy; điều duy nhất thực sự thay đổi là chúng ta.

Định nghĩa của ta về tình yêu thay đổi khi chúng ta bắt đầu hiểu bản thân một cách sâu sắc hơn và ngày càng ý thức hơn về những nhu cầu cốt lõi của mình là gì và những điều gì là không thể thương lượng được.

Khía cạnh thú vị của mối quan hệ này đó là gần như bởi tính truyền thống của nó mà chúng ta được khuyến khích để noi theo, và trên thực tế không dựa vào những động năng cá nhân giữa bản thân chúng ta và người bạn tâm giao của ta.

Đôi lúc chúng ta không biết mình muốn chạy trốn nhiều đến nhường nào cho tới khi ta có cảm giác mình không thể làm được; đôi khi cần phải có một ai đó chỉ vào cái hộp nhỏ bé và bảo “hãy sống ở đây” để chúng ta cự tuyệt và đưa ra lựa chọn tìm kiếm thứ phù hợp nhất với chúng ta.

Nhưng để biết chúng ta cần được yêu thương như thế nào thì trước tiên chúng ta cần được yêu theo những cách thức mà ta không muốn. Có nghĩa là trong suốt giai đoạn này, nhu cầu cốt lõi của chúng ta không chỉ thay đổi từ chuyện phụ thuộc nhiều vào ý kiến xã hội sang giúp cho sự phát triển cá nhân của chúng ta, mà chúng ta bắt đầu cảm nhận được quan niệm về tình yêu của ta cũng đổi thay.

Ban đầu, chúng ta thường đánh đồng tình yêu với cảm giác trăm năm hạnh phúc của việc đeo nhẫn cưới, mặc váy trắng cô dâu và những lời hứa bên nhau mãi mãi; nhưng một khi chúng ta ngừng nghĩ về tình yêu theo kiểu lãng mạn trong các bộ phim Disney, ta có thể bắt đầu khám phá các động năng của một cảm xúc giúp hai người không chỉ ở bên nhau mãi mãi, mà còn yêu nhau mãi mãi.

Người bạn tâm giao yêu chúng ta bằng tất cả những gì họ có, nhưng theo lời một khách hàng của tôi, “Chúng ta không thể nào cứ mãi đi đến cửa hàng gia dụng để mong mua được bánh mì”. Ý tưởng này giống với các mối quan hệ của chúng ta và mối tình mà chúng ta lựa chọn.

Trên nhiều phương diện, chúng ta không ý thức lựa chọn người bạn tâm giao của mình. Trái lại, chúng ta đến với nhau vì xã hội, cách chúng ta được dạy dỗ, và thậm chí là sự thoải mái dễ chịu mà chúng ta mang đến cho nhau, nhưng không có nghĩa đấy là điều chúng ta thực sự cần.

Chỉ vì một ai đó yêu bạn với tất cả những gì họ có trên thực tế không đồng nghĩa rằng nó sẽ thỏa mãn thứ bạn thật sự mong muốn ở đối phương. Người bạn tâm giao sẽ không bao giờ rời bỏ ta, nhưng điều đó không có nghĩa họ có thể ở bên ta.

Kate Rose/ Huy Hoàng & NXB Phụ nữ Việt Nam

Tình yêu Bạn tâm giao Tangled Disney Mãi mãi Tình yêu

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