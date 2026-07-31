Odyssey và sách mới của Dan Brown chiếm lĩnh kệ sách bán chạy tháng 7

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Theo ghi nhận, sách bán chạy tháng 7 của nhà sách Phương Nam (chi nhánh Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, TP.HCM) là nhóm sách phát triển bản thân, tâm lý học. Ngoài ra, tác phẩm kinh dị Hồ sơ Máu - Vén màn 13 vụ án rúng động mọi thời đại được bạn đọc yêu thích và là đầu sách mới xuất hiện trong danh sách best-seller của đơn vị này.
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Phát hành vào nửa cuối tháng 7, tiểu thuyết Chuyện tình thị trấn của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều độc giả. Dịp này, dòng tác phẩm của nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi cũng "nóng" trở lại. Chuyện tình thị trấn đào sâu vào những khía cạnh phức tạp của đời sống người trưởng thành.
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Tại nhà sách Kim Đồng (chi nhánh Cống Quỳnh, phường Bến Thành, TP.HCM), Đất rừng phương Nam (Đoàn Giỏi) và những tác phẩm văn học Việt Nam duy trì sức mua tốt.
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Đại diện đơn vị cho biết vào dịp hè, truyện tranh trở thành mặt hàng được nhiều phụ huynh yêu thích và tìm mua cho con, đặc biệt là nhóm tác phẩm dành cho trẻ mầm non, lớp 1-2.
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Hai bộ sách mới ra mắt của NXB Kim Đồng là Cảm xúc tí hon và Giá trị riêng biệt thu hút sự quan tâm nhờ hình vẽ dễ thương, nội dung sâu sắc.
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Còn ở nhà sách Tổng hợp (phường Sài Gòn, TP.HCM) của NXB Tổng hợp TP.HCM, đại diện đơn vị cho biết trong dịp 27/7, sách về biệt động Sài Gòn, chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968 như sách của Đại tá Nguyễn Văn Tàu, Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn… có sức mua tốt.
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Bên cạnh đó, tác phẩm Vượt Côn Đảo và Võ Thị Sáu - Con người và huyền thoại cũng được bạn đọc tìm mua.
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Theo đại diện đơn vị, dòng sách nghiên cứu về TP.HCM như Đường phố nội thành Thành phố Hồ Chí Minh, Kiến trúc đô thị và cảnh quan Sài Gòn - Chợ Lớn xưa và nay cũng nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tìm hiểu lịch sử, văn hóa đô thị ngày càng tăng.
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Ra mắt vào đầu tháng 7, Bí mật tối thượng (tiểu thuyết mới nhất của Dan Brown) phiên bản tiếng Việt, là một trong những tác phẩm có doanh số nổi bật tại nhà sách FAHASA Tân Định (phường Xuân Hòa, TP.HCM). Ở nhà sách Tân Việt và nhà sách Lâm (Đinh Lễ, Hà Nội), tác phẩm này cũng được bạn đọc yêu thích và tìm mua.
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Theo đại diện nhà sách FAHASA Tân Định, các tác phẩm văn học kinh điển vẫn duy trì sức mua tốt trên thị trường.
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Tại Hiệu sách Lâm (Đinh Lễ, Hà Nội), cuốn Kinh tế tư nhân Việt Nam - Động lực quan trọng nhất để dân giàu nước mạnh lọt danh sách sách được độc giả quan tâm.
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Tại nhà sách Tân Việt (Đinh Lễ, Hà Nội), theo sức nóng của bộ phim Odyssey ngoài rạp, nhiều độc giả tìm đọc tác phẩm gốc của Homer. Cùng với đó, cuốn Iliad cũng được một bộ phận độc giả quan tâm.
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Tại Hiệu sách FAHASA (Xã Đàn, Hà Nội), bộ đôi cuốn Bố con cá gai và Người bố cá gai của tôi nằm trong nhóm sách bán chạy tháng 7. Cuốn sách nổi lên trong tháng 7 sau khi diễn viên Bình An đăng tải video Á hậu Phương Nga khóc vì xúc động khi đọc tác phẩm Bố con cá gai.
Shelf Check là loạt bài của Tri Thức - Znews. Hàng tháng, chúng tôi sẽ tới các hiệu sách chụp ảnh kệ sách bán chạy, sách nổi bật; qua đó phản ánh xu hướng đọc của công chúng, dòng sách được ưa thích, tác giả được mến mộ.