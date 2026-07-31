Odyssey và sách mới của Dan Brown chiếm lĩnh kệ sách bán chạy tháng 7

Tại Hiệu sách FAHASA (Xã Đàn, Hà Nội), bộ đôi cuốn Bố con cá gai và Người bố cá gai của tôi nằm trong nhóm sách bán chạy tháng 7. Cuốn sách nổi lên trong tháng 7 sau khi diễn viên Bình An đăng tải video Á hậu Phương Nga khóc vì xúc động khi đọc tác phẩm Bố con cá gai.