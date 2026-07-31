Tiếng Hy Lạp và văn hóa Hy Lạp tạo 'trend' nhờ 'Odyssey'

Bộ phim “Odyssey” đang tạo nên cơn sốt trong cộng đồng người hâm mộ điện ảnh. Không chỉ thế, sử thi này cũng đang truyền cảm hứng cho hàng nghìn người tìm hiểu tiếng Hy Lạp.

Ảnh: The Times.

Hòa cùng hiệu ứng từ bộ phim Odyssey, trang The Independent dẫn dữ liệu do nền tảng học ngoại ngữ Preply thu thập từ công cụ Google cho thấy lượng tìm kiếm cụm từ "học tiếng Hy Lạp" riêng tại Vương quốc Anh đã tăng 550% chỉ trong vòng 1 tháng và hiện đạt khoảng 6.000 lượt tìm kiếm/tháng.

Đáng chú ý, khán giả đang thể hiện sự quan tâm đến cả tiếng Hy Lạp cổ đại lẫn tiếng Hy Lạp hiện đại. Chuyên gia về ngôn ngữ Madeline Enos chia sẻ với The Times rằng: “Tác phẩm Odyssey của Homer được sáng tác bằng tiếng Hy Lạp cổ đại, một ngôn ngữ khác biệt đáng kể so với tiếng Hy Lạp được sử dụng ngày nay.

Việc khán giả quan tâm tới cả hai loại tiếng này có thể là vì tiếng Hy Lạp cổ đại mang lại cơ hội tiếp cận sâu sắc hơn với nguyên tác của Homer và thế giới cổ điển rộng lớn, trong khi tiếng Hy Lạp hiện đại giúp người học kết nối với văn hóa Hy Lạp đương đại và giao tiếp với người bản ngữ ngày nay", Enos nói.

Không khó để tìm thấy cái video hay bài viết nói về bộ phim trên mạng xã hội. Ảnh: TikTok.

Bà nói thêm rằng phim ảnh thường truyền cảm hứng cho mọi người tìm hiểu một ngôn ngữ vì chúng tạo ra sự kết nối cảm xúc với câu chuyện, bối cảnh và lịch sử của tác phẩm.

Đánh giá này hoàn toàn chính xác với Odyssey khi doanh số bán ra các ấn bản sách gốc cũng đã tăng 70% so với năm ngoái.

Theo The Independent, riêng tại nước Anh đã bán được 35.000 bản Odyssey trong năm nay, so với con số chỉ 5.000 bản vào năm 2025.

Chưa kể, các nền tảng mạng xã hội cũng ghi nhận ​​sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng video và nội dung giải mã những huyền thoại đằng sau bộ phim.

Theo trang Eastern Eye, các video giải thích vai trò của Athena, Poseidon, Circe, Calypso, Cyclops và những nhân vật huyền thoại khác đã thu hút hàng triệu lượt xem, giúp khán giả hiểu rõ những câu chuyện gốc tạo nên nguồn cảm hứng cho bản chuyển thể của Nolan.

Thổi bùng niềm yêu thích với ngôn ngữ và văn học kinh điển

Giới học thuật từ lâu đã khẳng định rằng các tác phẩm kinh điển là sự kết hợp giữa văn học, lịch sử và ngôn ngữ. Chúng không chỉ khuyến khích tư duy phản biện mà còn mang lại cái nhìn sâu sắc về thế giới cổ đại. Tuy nhiên, việc giảng dạy các môn cổ điển như văn học, ngôn ngữ, lịch sử… gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp cận học sinh tại các trường phổ thông và đại học.

Các phân cảnh trong Odyssey được khán giả "mổ xẻ" kỹ lưỡng. Ảnh: The Times.

Odyssey của Christopher Nolan trở thành một cú hích thổi bùng lên sự quan tâm này. Trên các cộng đồng trực tuyến về văn học cổ điển, đang có nhiều cuộc thảo luận sôi nổi về tiếng Hy Lạp thời Homer, cũng như ngôn ngữ được sử dụng trong tác phẩm Odyssey.

Nhiều nhà sáng tạo trên mạng xã hội đã khai thác bối cảnh lịch sử của Hy Lạp cổ đại và làm nổi bật sự khác biệt giữa thần thoại gốc và cách thể hiện trong bản phim Odyssey mới. Còn người hâm mộ không chỉ so sánh từng nhân vật, cốt truyện và những chi tiết thần thoại, mà còn chia sẻ các hướng dẫn đọc và gợi ý dành cho những ai mới bắt đầu tìm hiểu tác phẩm kinh điển này.

Những xu hướng này cho thấy bộ phim Odyssey đã vượt xa vị thế của một tác phẩm chuyển thể bom tấn thông thường. Đối với nhiều khán giả, bộ phim đã mở ra cánh cửa để họ khám phá một trong những tác phẩm văn học có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử cũng như thế giới thần thoại phong phú bao quanh nó. Trang Eastern Eye còn nhận định rằng phiên bản Odyssey của Christopher Nolan đã khơi dậy một cơn sốt văn hóa lớn.