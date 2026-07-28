Doanh số sách 'The Odyssey’ tăng đột biến

Bom tấn "The Odyssey" của Christopher Nolan đã kéo theo sự gia tăng đột biến về lượng người nghe phiên bản sách nói trên Spotify, đặc biệt là ở giới trẻ.

Bộ phim chuyển thể The Odyssey của Christopher Nolan thực sự là một hiện tượng văn hóa, trang Variety đánh giá.

Bộ phim đã phá vỡ mọi dự báo phòng vé với doanh thu toàn cầu 264,1 triệu USD ngay trong tuần đầu công chiếu, nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình, tạo nên làn sóng bàn tán sôi nổi về tiềm năng đoạt giải Oscar và gây ra cơn sốt vé định dạng màn hình khổng lồ IMAX 70mm lớn đến mức khán giả sẵn sàng đi rất xa chỉ để được xem phim.

Bộ phim đã đưa công chúng đến với thế giới văn học cổ điển. Ảnh: AOL.

Với sức hút này, dễ hiểu khi doanh số bán sách in của tác phẩm này tăng mạnh. Theo dữ liệu từ Circana BookScan, doanh số của mọi ấn bản The Odyssey đã tăng 76% trong năm nay. Trang First Post dẫn số liệu tại NielsenIQ BookData cho biết, chỉ riêng tại nước Anh, doanh số các ấn bản in của cuốn sách đã tăng 700% trong tuần trước so với cùng kỳ năm 2025.

Gần 8.000 bản đã được bán ra trong tuần, nâng tổng doanh số bán sách The Odyssey tại nước này trong năm nay lên khoảng 47.000 bản.

"Hiệu ứng Nolan" còn lan sang cả sách nói. Theo Good Ereader, sau khi bộ phim chuyển thể ra mắt, lượt nghe các bản sách nói đã tăng hơn 500%, với sự hưởng ứng mạnh mẽ từ thính giả thuộc thế hệ Gen Z trên các nền tảng như Spotify và Audible.

Sách nói The Odyssey trên Audible.

Còn theo Variety, tính toàn bộ 91 ấn bản sách nói The Odyssey bằng 10 ngôn ngữ trên Spotify, tổng thời lượng nghe bộ truyện hiện tương đương hơn 43 năm phát liên tục.

Trước đó vào tháng 6, vài tuần trước khi phim ra mắt, lượt nghe tác phẩm này đã tăng hơn 240%. Trên Spotify, các ấn bản sách nói của bộ truyện được giới trẻ đặc biệt yêu thích, khi 36% lượt nghe là Gen Z và 45% thuộc thế hệ Millennials.

"Thật tuyệt vời khi thấy những tác phẩm kinh điển được yêu mến tìm thấy thêm lượng khán giả mới", Lena Yang, biên tập viên cấp cao mảng sách nói tại Spotify, chia sẻ.

"Sách nói mang đến một cách thức mới mẻ để thưởng thức những câu chuyện vượt thời gian, và thật đáng mừng khi thấy thính giả tìm đến The Odyssey theo một cách đầy ý nghĩa như vậy", Yang cho hay.