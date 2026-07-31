Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đây là Monet

Oscar-Claude Monet (1840 - 1926) là tên tuổi hàng đầu của trường phái hội họa Ấn tượng Pháp. Cả cuộc đời Monet trung thành với trường phái Ấn tượng, ông cũng là người tiên phong, tạo ảnh hưởng và truyền cảm hứng lâu dài lên nhiều thế hệ họa sĩ.

Xuất bản

Bức tranh đưa Claude Monet đến thành công đầu tiên

  • Thứ sáu, 31/7/2026 11:16 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Năm 1865, hai tác phẩm được chọn vào Triển lãm Paris đã mang đến cho Claude Monet những lời khen đầu tiên, mở ra bước ngoặt trong sự nghiệp hội họa.

Claude Monet ảnh 1

Bức tranh Mũi Hève lúc triều hạ được họa sĩ Claude Monet vẽ năm 1865. Ảnh: wikiart.

Trở lại học vẽ và thành tựu đầu tiên: 1862-1865

Monet ghi danh theo học tại trường của Charles Gleyre, nhà họa sĩ thích vẽ bút hơn vẽ cọ và đề cao sự lý tưởng hơn hiện thực. Nghe nói có lần, khi xem Monet vẽ, Gleyre chê: “Sao anh vẽ cái chân như chân thằng mõ thế kia!” Monet đáp mình chỉ phản ánh thực tế. Gleyre liền dạy: “Phải luôn luôn nhớ đến cổ nhân”, tức là phải luôn tuân theo chuẩn mực mỹ thuật Hy-La cổ điển.

Dù vậy, trường Gleyre vẫn cởi mở hơn nhiều trường khác, nên thu hút được một số học viên có tinh thần khoáng đạt, đã gây ảnh hưởng lớn đến Monet vào thời kỳ này.

Trong nhóm nói trên, Frédéric Bazille, PierreAuguste Renoir và Alfred Sisley sẽ trở thành bạn lâu năm của Monet. Khoảng mươi năm sau, mối kết giao giữa họ đâm hoa nảy lộc, dẫn đến sự ra đời của trường phái Ấn tượng.

Nhưng trước mắt, Monet cần thuyết phục cô Lecadre để bà tin mình đã không phí tiền. Giữa kinh đô nước Pháp, vào thập niên 1860, cách duy nhất để làm điều ấy là đưa được tranh vào Triển lãm Paris.

Không còn biện pháp nào, ông và những người bạn đành đăng ký tham gia triển lãm, hy vọng được chọn, dù cả nhóm đều ghét ban giám tuyển, cho rằng họ là đám thủ cựu, hùa theo đám đông.

Thật vậy, ban giám tuyển chỉ thích những tác phẩm “khuôn vàng thước ngọc” theo lối truyền thống. Hơn thế nữa, họ lại đề cao tranh lịch sử và nhân vật, coi tranh phong cảnh và tĩnh vật như hàng thứ cấp.

May mà khi đó mọi sự đang bắt đầu thay đổi. Từ thập niên 1830, tranh phong cảnh của vài họa sĩ như JeanBaptiste-Camille Corot và Théodore Rousseau dần được công nhận. Chàng thanh niên Monet theo bước họ, lựa chọn thiên nhiên, chủ đề ông tự tin nhất.

Trong hai bức họa Monet gửi đến Triển lãm Paris năm 1865, có bức Mũi Hève lúc triều hạ. Ngắm tranh, ta thấy tuy mới 24 tuổi, Monet đã bộc lộ tài năng đặc biệt.

Cảnh thời tiết hay thay đổi tại vùng duyên hải Normandy được ông thể hiện rất tài tình, với ánh thiên thanh và lam ngọc lung linh trên mặt biển rạng ngời, nhưng trên cao, những đám mây đen lại đang lững lờ hạ thấp. May cho Monet, cả hai bức đều được chọn, thậm chí được giới phê bình khen ngợi đôi lời.

Sara Pappworth, Aude Van Ryn

Đông A và NXB Dân Trí

Claude Monet Mũi Hève họa sĩ hội họa

    Đọc tiếp

    Điều khiến các sếp bị 'tẩy chay' chốn công sở

    Điều khiến các sếp bị 'tẩy chay' chốn công sở

    4 giờ trước 07:00 31/7/2026

    0

    "Nói một đằng làm một nẻo", lý do khiến nhiều sếp bị tẩy chay chốn công sở. Nhân viên sẵn sàng nói "vâng" nhưng lại làm việc hời hợt, hoặc làm trái với chỉ thị để chống đối.

    SÁCH HAY

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    13:00 13/7/2023 13:00 13/7/2023

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    05:42 5/5/2025 05:42 5/5/2025

    0

    Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

    BOOK SPACE

    BOOK SPACE

    05:45 27/7/2026 05:45 27/7/2026

    0

    Kết hợp không gian văn hóa đọc, mua bán sách, quà lưu niệm và phục vụ đồ uống, A Little Studio được trang trí với cảm hứng từ truyện cổ tích, gần gũi với độc giả.

    Nghề viết văn

    Nghề viết văn

    11:22 6/3/2026 11:22 6/3/2026

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    Sống một đời xứng đáng

    11:03 13/11/2025 11:03 13/11/2025

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    Vũ trụ tuần hoàn

    14:12 2/12/2025 14:12 2/12/2025

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    19:41 18/2/2026 19:41 18/2/2026

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    12:14 26/1/2026 12:14 26/1/2026

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    07:32 26/2/2026 07:32 26/2/2026

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý