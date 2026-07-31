Bức tranh đưa Claude Monet đến thành công đầu tiên

Năm 1865, hai tác phẩm được chọn vào Triển lãm Paris đã mang đến cho Claude Monet những lời khen đầu tiên, mở ra bước ngoặt trong sự nghiệp hội họa.

Bức tranh Mũi Hève lúc triều hạ được họa sĩ Claude Monet vẽ năm 1865. Ảnh: wikiart.

Trở lại học vẽ và thành tựu đầu tiên: 1862-1865

Monet ghi danh theo học tại trường của Charles Gleyre, nhà họa sĩ thích vẽ bút hơn vẽ cọ và đề cao sự lý tưởng hơn hiện thực. Nghe nói có lần, khi xem Monet vẽ, Gleyre chê: “Sao anh vẽ cái chân như chân thằng mõ thế kia!” Monet đáp mình chỉ phản ánh thực tế. Gleyre liền dạy: “Phải luôn luôn nhớ đến cổ nhân”, tức là phải luôn tuân theo chuẩn mực mỹ thuật Hy-La cổ điển.

Dù vậy, trường Gleyre vẫn cởi mở hơn nhiều trường khác, nên thu hút được một số học viên có tinh thần khoáng đạt, đã gây ảnh hưởng lớn đến Monet vào thời kỳ này.

Trong nhóm nói trên, Frédéric Bazille, PierreAuguste Renoir và Alfred Sisley sẽ trở thành bạn lâu năm của Monet. Khoảng mươi năm sau, mối kết giao giữa họ đâm hoa nảy lộc, dẫn đến sự ra đời của trường phái Ấn tượng.

Nhưng trước mắt, Monet cần thuyết phục cô Lecadre để bà tin mình đã không phí tiền. Giữa kinh đô nước Pháp, vào thập niên 1860, cách duy nhất để làm điều ấy là đưa được tranh vào Triển lãm Paris.

Không còn biện pháp nào, ông và những người bạn đành đăng ký tham gia triển lãm, hy vọng được chọn, dù cả nhóm đều ghét ban giám tuyển, cho rằng họ là đám thủ cựu, hùa theo đám đông.

Thật vậy, ban giám tuyển chỉ thích những tác phẩm “khuôn vàng thước ngọc” theo lối truyền thống. Hơn thế nữa, họ lại đề cao tranh lịch sử và nhân vật, coi tranh phong cảnh và tĩnh vật như hàng thứ cấp.

May mà khi đó mọi sự đang bắt đầu thay đổi. Từ thập niên 1830, tranh phong cảnh của vài họa sĩ như JeanBaptiste-Camille Corot và Théodore Rousseau dần được công nhận. Chàng thanh niên Monet theo bước họ, lựa chọn thiên nhiên, chủ đề ông tự tin nhất.

Trong hai bức họa Monet gửi đến Triển lãm Paris năm 1865, có bức Mũi Hève lúc triều hạ. Ngắm tranh, ta thấy tuy mới 24 tuổi, Monet đã bộc lộ tài năng đặc biệt.

Cảnh thời tiết hay thay đổi tại vùng duyên hải Normandy được ông thể hiện rất tài tình, với ánh thiên thanh và lam ngọc lung linh trên mặt biển rạng ngời, nhưng trên cao, những đám mây đen lại đang lững lờ hạ thấp. May cho Monet, cả hai bức đều được chọn, thậm chí được giới phê bình khen ngợi đôi lời.