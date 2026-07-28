Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Bạn chỉ dốc lòng yêu 3 lần trọn vẹn

Cuốn sách là những tâm sự về tình yêu, giúp bạn đọc hiểu rõ về bản chất của tình ái và mối quan hệ nam nữ. Muốn có một tình yêu đẹp, chúng ta cần hiểu bản chất của tình yêu và biết mình phải làm thế nào để yêu một cách tỉnh táo và thông minh.

Xuất bản

Triết lý tình yêu từ bộ phim hài nổi tiếng của Anne Hathaway

  • Thứ ba, 28/7/2026 16:49 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nếu muốn gắn bó dài lâu với ai đó, chúng ta hãy học cách yêu thương và thấu hiểu con người thực sự của họ, chứ không phải ảo ảnh về sự hoàn hảo ta vẽ ra khi chìm trong tình yêu.

Tình yêu ảnh 1

Bộ phim hài Bride Wars (Cô dâu đại chiến) đã đem đến nhiều góc nhìn thấu đáo về tình yêu và hôn nhân. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Bride Wars (Cô dâu đại chiến).

Khi càng lớn tuổi và trải đời, chúng ta nhận ra rằng chẳng phải chúng ta thật sự hết yêu một ai đó mà đúng hơn là tình yêu ấy, cũng như nhu cầu của chúng ta về tình yêu, đã thay đổi. Người bạn tâm giao là mối tình đầu của ta, người đã mang lại ý nghĩa cho tình yêu.

Đó dường như là tất cả những gì chúng ta có thể muốn cho đến khi chúng ta bắt đầu hỏi bản thân chính xác thì ta mong mỏi điều gì từ cuộc đời này. Vì vậy tình yêu này không mất đi, nó không chết, và thường thì những cặp đôi tâm giao chẳng bao giờ có kiểu chia tay trong thù ghét. Thay vào đó, họ dần nhận ra rằng tình yêu với một người bạn tâm giao là thứ bất biến, nó giống như việc cuộn tròn trên sofa trước một đống lửa tí tách, với cuốn sách yêu thích mà ta đã đọc cả nghìn lần.

Khi đó chúng ta bắt đầu hiểu ra rằng tình yêu này thường mang lại cảm giác thoải mái dễ chịu, và dẫu nó chính xác là những gì ta cần trải nghiệm vào lúc đó, thực tế thì nó sẽ không giúp chúng ta tiếp tục trên con đường trở thành kiểu người chúng ta cần trở thành trong cuộc đời này.

Tôi thường ít khi rơi vào lưới tình, nhưng một khi đã yêu thì đó là thứ tình cảm tồn tại mãi mãi. Một trong số người yêu cũ của tôi, một người đàn ông mà tôi nghĩ rằng sẽ là người tình trăm năm của tôi, rốt cuộc sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi trong một cơn lốc xoáy của những hậu quả và ngộ nhận.

Có thời điểm tôi tin rằng mình không còn yêu anh nữa, có lẽ đấy chưa từng là tình yêu. Thật bất ngờ về những thứ mà bản ngã có thể thuyết phục chúng ta khi nó không muốn thừa nhận điều gì đó.

Thú nhận với chính mình, thậm chí với anh ấy, rằng tôi vẫn còn yêu anh cũng giống như việc giải thoát cho bản thân mình vì đôi khi tình yêu không hề chết - nhưng điều đó không nhất thiết đồng nghĩa với mối quan hệ cần phải tiếp tục, đặc biệt khi chỉ có một bên muốn nó.

Trong nhiều khía cạnh, giai đoạn này của mối tình tâm giao làm tôi nghĩ đến bộ phim hài Bride Wars (Cô dâu đại chiến) do Anne Hathaway và Kate Hudson thủ vai, một bộ phim dễ thương kể về những người bạn thân lao vào cuộc đối đầu khi đám cưới của họ tình cờ được lên kế hoạch tổ chức vào cùng một ngày.

Trong phim, Anne Hathaway vào vai Emma, cô nàng chia tay với chồng chưa cưới ở thánh đường và nói rằng anh yêu con người mà cô từng là: Cô gái mà anh yêu từ thời đại học chứ không phải người phụ nữ trưởng thành lúc này.

Quan điểm này dội lại cảm giác của rất nhiều mối tình tâm giao trên khắp thế giới lúc mọi thứ bắt đầu vỡ vụn: “Anh không yêu em, con người đích thực của em, mà anh chỉ yêu cái ý niệm về em thôi”.

Kate Rose/ Huy Hoàng & NXB Phụ nữ Việt Nam

Tình yêu Bride Wars Bạn tâm giao Tình yêu Thấu hiểu Phụ nữ

    Đọc tiếp

    SÁCH HAY

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    13:00 13/7/2023 13:00 13/7/2023

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    05:42 5/5/2025 05:42 5/5/2025

    0

    Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

    BOOK SPACE

    BOOK SPACE

    05:45 27/7/2026 05:45 27/7/2026

    0

    Kết hợp không gian văn hóa đọc, mua bán sách, quà lưu niệm và phục vụ đồ uống, A Little Studio được trang trí với cảm hứng từ truyện cổ tích, gần gũi với độc giả.

    Nghề viết văn

    Nghề viết văn

    11:22 6/3/2026 11:22 6/3/2026

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    Sống một đời xứng đáng

    11:03 13/11/2025 11:03 13/11/2025

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    Vũ trụ tuần hoàn

    14:12 2/12/2025 14:12 2/12/2025

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    19:41 18/2/2026 19:41 18/2/2026

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    12:14 26/1/2026 12:14 26/1/2026

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    07:32 26/2/2026 07:32 26/2/2026

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý