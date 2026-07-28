Sổ tiết kiệm, vàng bạc của cán bộ đi B chưa tìm được chủ nhân

Tư liệu về cuộc đời liệt sĩ Đặng Thùy Trâm - nữ bác sĩ sinh ra trong gia đình trí thức ở Huế, tản cư ra Thanh Hóa từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, bà tình nguyện vào chiến trường B, công tác tại bệnh viện huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, chủ yếu điều trị cho thương binh. Năm 1970, trong một chuyến công tác từ vùng núi Ba Tơ về đồng bằng, bác sĩ Đặng Thùy Trâm bị phục kích và hy sinh khi chưa đầy 28 tuổi.