Đường sách Thủ Đức trưng bày tủ sách kỷ niệm Quốc khánh

Hướng đến kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đường sách Thủ Đức tổ chức trưng bày 8 tủ sách theo hai chủ đề, phục vụ bạn đọc từ ngày 2/8 đến hết 5/9.

Hoạt động tham quan góp phần nuôi dưỡng niềm yêu thích đọc sách với các em học sinh.

Hướng đến kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2026) và 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), Đường sách Thủ Đức tổ chức không gian trưng bày 8 tủ sách.

Trong đó, 4 tủ sách mang chủ đề "Tổ quốc Việt Nam - Rạng rỡ và tự hào" giới thiệu nhiều đầu sách về lịch sử dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh, hành trình đấu tranh giành độc lập, cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Không gian trưng bày góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đến bạn đọc.

Song song đó, nhân dịp mùa tựu trường, Đường sách Thủ Đức trưng bày thêm 4 tủ sách thiếu nhi với chủ đề "Cùng trẻ lớn lên". Các đầu sách được tuyển chọn hướng đến độc giả nhỏ tuổi, mở ra thế giới tri thức đa dạng, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, khơi gợi trí tưởng tượng và hình thành thói quen đọc sách từ sớm.

Đường sách Thủ Đức giới thiệu 8 tủ sách theo hai chủ đề "Tổ quốc Việt Nam - Rạng rỡ và tự hào" và "Cùng trẻ lớn lên".

Hoạt động diễn ra tại Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh, Đường sách Thủ Đức (đường Hồ Thị Tư, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM), từ ngày 2/8 đến hết ngày 5/9.

Việc tổ chức các không gian sách theo chủ đề không chỉ tạo điểm nhấn văn hóa trong dịp lễ lớn của đất nước mà còn mang đến thêm lựa chọn cho người dân và du khách khi đến tham quan, tìm đọc sách tại Đường sách Thủ Đức trong những ngày tháng 8 và đầu tháng 9.