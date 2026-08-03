Du khách thích thú trải nghiệm nhảy sạp tại Đường sách TP.HCM

Ngày hội Sách và Văn hóa đêm lần thứ 7 - “Khuôn vàng thước ngọc” thu hút đông đảo du khách khi mang đến không gian kết hợp sách với nhiều hoạt động trải nghiệm đa dạng.

Từ 31/7 đến 2/8, Đường sách TP.HCM tổ chức Ngày hội Sách và Văn hóa đêm lần thứ 7. Đây là hoạt động được tổ chức định kỳ vào ba ngày cuối cùng của mỗi tháng nhằm đưa Đường sách trở thành điểm đến văn hóa mở.

Lấy chủ đề “Khuôn vàng thước ngọc”, chương trình hướng đến việc lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống với chuỗi hoạt động trải nghiệm dành cho mọi lứa tuổi.

Du khách thích thú khi có cơ hội trải nghiệm nhảy sạp tại Đường sách.

Không gian ngày hội được chia thành bốn khu vực gồm Hiên Nhà, Sân Đình, Góc Thôn và Phố Chợ, tái hiện những nét gần gũi trong đời sống văn hóa Việt. Người tham gia có thể đọc sách, tham dự talkshow hoặc trải nghiệm các trò chơi dân gian như ô ăn quan, nhảy sạp, bịt mắt đập lon… Các gian hàng thủ công, quà tặng sáng tạo, đặc sản và ẩm thực Việt cũng được bố trí xuyên suốt Đường sách.

Maria Gonzalez, du khách đến từ Tây Ban Nha, chia sẻ cảm giác hào hứng khi lần đầu được trải nghiệm các trò chơi dân gian Việt Nam tại Đường sách TP.HCM. “Tôi rất thích nhảy sạp. Ban đầu hơi khó để bắt đúng nhịp, nhưng mọi người xung quanh đều nhiệt tình hướng dẫn nên tôi cảm thấy rất vui. Những hoạt động khác trong ngày hội cũng giúp tôi hiểu thêm về văn hóa Việt Nam”, cô nói.

Chương trình còn giới thiệu chuỗi workshop về văn hóa dân gian, nghệ thuật làm quạt giấy và vẽ trên giấy quạt. Đây là những hoạt động hướng đến nhiều nhóm công chúng, từ gia đình có trẻ nhỏ đến người trẻ yêu thích các giá trị truyền thống.

Nhiều phụ huynh dẫn con đến Ngày hội Sách và Văn hóa đêm. Ảnh: Khánh Linh.

Điểm nhấn của ngày hội là những buổi biểu diễn nghệ thuật do Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM và Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thực hiện. Khán giả có cơ hội tìm hiểu nghệ thuật hóa trang, phục trang, ngôn ngữ biểu diễn của hát bội cũng như thưởng thức âm nhạc dân tộc và cải lương trong không gian mở của Đường sách.

Anh Quốc Minh (32 tuổi, TP.HCM) cho biết anh đưa các con đến Đường sách vì đây là không gian vui chơi bổ ích, phù hợp để cả gia đình cùng trải nghiệm vào cuối tuần. “Ngoài đọc sách, các con còn được chơi trò chơi, xem hát bội, cải lương và tìm hiểu về văn hóa truyền thống. Tôi nghĩ những hoạt động như vậy giúp con học được thêm nhiều điều mới”, anh chia sẻ.

Theo ban tổ chức, Ngày hội Sách và Văn hóa đêm được xây dựng theo mô hình trải nghiệm tổng hợp, kết hợp sách với nghệ thuật, trò chơi dân gian, thủ công và ẩm thực. Ban tổ chức mong muốn làm mới không gian đọc, tạo điều kiện hình thành thói quen đọc sách, đồng thời đưa các loại hình nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.