Bách nghệ khai xuân tại Đường sách TP.HCM

  • Thứ năm, 26/2/2026 22:06 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Trong các ngày 27-28/2 và 1/3, Ngày hội sách và văn hóa đêm lần 3 sẽ trở lại tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Văn Bình) hứa hẹn sẽ mang đến không khí rộn ràng, tươi mới và đậm sắc Việt hơn bao giờ hết.

Bach nghe khai xuan anh 1

Đông đảo du khách tham dự Ngày hội sách và văn hóa đêm tháng 1/2026. Ảnh: Linh Bảo

Với chủ đề “Bách nghệ khai xuân”, ngày hội mở ra không gian nơi trăm nghề hội tụ, nơi tinh hoa truyền thống gặp gỡ nhịp sống hiện đại. Ba đêm diễn trong Đường sách tràn ngập tiếng đàn, câu hát, sắc màu làng nghề và những hoạt động trải nghiệm dành cho mọi lứa tuổi.

Đến với Ngày hội sách và văn hóa đêm lần 3, du khách có thể giao lưu, đọc sách và lan tỏa văn hóa đọc; tham gia workshop sáng tạo, vẽ nghệ thuật; thưởng thức Hát bội, Đờn ca tài tử, biểu diễn nhạc cụ dân tộc; khám phá các làng nghề Việt Nam đến từ nhiều tỉnh thành; trải nghiệm sân chơi dân gian dành cho gia đình và thiếu nhi và thưởng thức ẩm thực dân gian và tìm những vật phẩm văn hóa đặc sắc.

Bach nghe khai xuan anh 2

Giới thiệu âm nhạc dân tộc tại Ngày hội sách và văn hóa đêm lần 2, tháng 1/2026.

Qua 10 năm hình thành và phát triển, Đường sách thành phố đã kiến tạo không gian khuyến đọc cùng hoạt động gắn liền với sách, nơi tôn vinh tác giả, tác phẩm và gìn giữ được không gian đọc có ý nghĩa, tác động tích cực đến đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố mang tên Bác.

Đường sách thành phố đã định vị được thương hiệu văn hóa đọc, góp phần quảng bá 100 điểm đến thú vị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Giờ đây, khi đêm xuống, Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi đọc sách mà trở thành điểm hẹn văn hóa dịu dàng giữa lòng thành phố, nơi mỗi người có thể chậm lại, kết nối và bắt đầu năm mới bằng những giá trị bền vững.

Bach nghe khai xuan anh 3

Du khách nước ngoài tham gia các trò chơi dân gian tại Ngày hội sách và văn hóa đêm lần 2, tháng 1/2026.

Mô hình “Ngày hội sách và văn hóa đêm” được tổ chức trên tinh thần lấy hoạt động văn hóa đọc làm cốt lõi, đồng thời chú trọng khai thác các hoạt động có khía cạnh văn hóa-giáo dục-nghệ thuật và các loại hình sinh hoạt, giải trí cộng đồng phù hợp với nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần tích cực của cộng đồng.

Đây là bước cụ thể hóa góp phần thực hiện chủ trương xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị sáng tạo, năng động và giàu bản sắc, đồng thời khẳng định rằng Đường sách không chỉ là “điểm đến tri thức”, mà còn có thể trở thành “không gian văn hóa sống động về đêm”, nơi hội tụ sách, nghệ thuật, âm nhạc, ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm dành cho cộng đồng.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Linh Bảo/Nhân Dân

