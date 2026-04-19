Nô nức Ngày hội Sách và Văn hóa đọc ở Đường sách Thủ Đức

Chuỗi hoạt động văn hóa đọc, nghệ thuật và triển lãm đồng loạt diễn ra tại Đường Sách Thủ Đức, thu hút đông đảo người dân, học sinh tham gia.

Lãnh đạo UBND phường, công ty Đường sách và các bên liên quan trong lễ khai mạc tối 18/4.

Tối 18/4, Đường sách Thủ Đức (đường Hồ Thị Tư, phường Tăng Nhơn Phú) khai mạc chuỗi hoạt động thuộc khuôn khổ Ngày hội Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 - năm 2026. Chương trình này cũng mở đầu chuỗi hoạt động chào mừng nhiều sự kiện lớn như Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5.

Phát biểu tại sự kiện, lãnh đạo UBND phường Tăng Nhơn Phú nhấn mạnh vai trò của sách trong việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách và xây dựng xã hội học tập, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số. Nhiều hoạt động lan tỏa văn hóa đọc đã được triển khai như xây dựng tủ sách cộng đồng, ứng dụng công nghệ và tổ chức các không gian trải nghiệm đọc.

Ngay sau lễ khai mạc, người dân tham quan hàng loạt hoạt động như trưng bày sách theo chủ đề “Hào khí Lạc Hồng”, triển lãm tranh thiếu nhi, các tác phẩm đạt giải hội thi vẽ bìa sách và vẽ nón lá. Chương trình giao lưu với diễn giả ThS Trịnh Xuân Khanh về chủ đề “Sách - Văn hóa đọc trong kỷ nguyên AI” cũng thu hút đông đảo học sinh, giáo viên tham dự.

Các em nhỏ tham gia vẽ tranh tại Đường sách Thủ Đức dịp khai mạc các hoạt động Ngày hội Sách và Văn hóa đọc 2026.

Trong khuôn khổ sự kiện, hội thi vẽ và trang trí nón lá với sự tham gia của gần 60 đội thi tạo điểm nhấn về sáng tạo nghệ thuật, tôn vinh hình ảnh phụ nữ Việt Nam. Bên cạnh đó, các triển lãm tranh “Thành phố trong mắt em”, ảnh nghệ thuật về TP.HCM và nhiều sân chơi trải nghiệm như tô tượng, trò chơi dân gian, khu đọc sách miễn phí… góp phần tạo không gian văn hóa đa dạng cho cộng đồng.

Chuỗi hoạt động kéo dài đến đầu tháng 5, kỳ vọng tiếp tục lan tỏa thói quen đọc sách và khơi dậy tinh thần sáng tạo trong giới trẻ.