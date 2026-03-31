Trưng bày tác phẩm đạt Giải thưởng Sách Quốc gia

Hoạt động trưng bày sách đạt Giải thưởng Sách Quốc gia sẽ diễn ra tại Đường sách TP.HCM nhân Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam 2026.

Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam 2026 (21/4) được tổ chức với quy mô toàn quốc. Ảnh: Phương Lâm.

Ngày 31/3, Hội Xuất bản Việt Nam công bố các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam.

Ngày hội sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc, trong đó TP.HCM là một trong những điểm nhấn với nhiều sự kiện dành cho độc giả.

Tại TP.HCM, hoạt động trưng bày các tác phẩm đạt Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII sẽ được tổ chức tại Đường sách TP.HCM và Đường sách Thủ Đức. Đây là dịp để bạn đọc tiếp cận những đầu sách có giá trị nội dung và hình thức, đã được vinh danh ở cấp quốc gia.

Các hoạt động này do Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng Công ty TNHH Đường sách TP.HCM tổ chức. Bên cạnh việc trưng bày, nhiều sự kiện chào mừng Ngày Sách và văn hóa đọc cũng được triển khai nhằm khuyến khích thói quen đọc sách trong cộng đồng.

Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2025 tại Phố sách Hà Nội. Ảnh: Đinh Hà.

Không chỉ diễn ra tại TP.HCM, các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam còn được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Hội Xuất bản Việt Nam cũng phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội cùng các địa phương triển khai nhiều chương trình phù hợp với điều kiện thực tế.

Theo kế hoạch, các cấp hội, nhà xuất bản và đơn vị phát hành sách sẽ chủ động tham gia, góp phần lan tỏa giá trị của sách và thúc đẩy văn hóa đọc trong xã hội.

Các hoạt động nhân Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam năm nay được kỳ vọng tạo sức lan tỏa rộng rãi, đưa sách đến gần hơn với bạn đọc, đặc biệt tại các không gian đọc cộng đồng như hệ thống đường sách.