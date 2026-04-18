31 hoạt động tại Đường sách TP.HCM dịp Ngày Sách và Văn hóa đọc

Chuỗi 31 hoạt động tại Đường sách Nguyễn Văn Bình diễn ra từ 18/4 đến 25/4, gồm các triển lãm, tọa đàm, workshop và trải nghiệm sáng tạo phục vụ miễn phí người dân và du khách.

Các em học sinh tham gia cuộc thi về văn hóa đọc tại Đường sách TP.HCM trong sáng 18/4. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5, TP.HCM tổ chức chuỗi 31 hoạt động tại Đường sách Nguyễn Văn Bình (phường Sài Gòn) từ ngày 18/4 đến 25/4, mở cửa miễn phí cho người dân và du khách.

Các hoạt động trải dài từ lễ khai mạc, tọa đàm chuyên đề đến triển lãm, workshop và chương trình nghệ thuật, hướng tới nhiều nhóm đối tượng, đặc biệt là học sinh, sinh viên và gia đình.

Ngay trong ngày 18/4, sự kiện khởi động với hội thi “Lớn lên cùng sách” và lễ khai mạc chính thức, đi kèm chương trình nghệ thuật chủ đề “Lĩnh hội tinh hoa - Rạng ngời tri thức Việt”. Trong các ngày tiếp theo, nhiều tọa đàm đáng chú ý được tổ chức như “Tiếng Việt giàu đẹp”, “Phát triển văn hóa đọc tại doanh nghiệp” hay “Tương lai của việc đọc sách trong thế giới hiện đại” do các nhà xuất bản, tạp chí, thư viện tại TP.HCM tổ chức.

Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động còn có các chương trình ra mắt sách và mô hình mới như “Chữa lành cùng AI” hay “Thư viện Người”. Một lớp tập huấn ứng dụng AI cho người khiếm thị cũng được tổ chức nhằm mở rộng khả năng tiếp cận tri thức cho cộng đồng yếu thế.

Song song các sự kiện chuyên đề, hệ thống triển lãm và không gian trải nghiệm được duy trì xuyên suốt. Nổi bật là triển lãm “Dó Story - Hành trình tờ giấy Dó”, cho phép khách tham quan trực tiếp trải nghiệm quy trình làm giấy truyền thống. Ngoài ra, 7 không gian trưng bày chuyên sâu giới thiệu tài liệu quý hiếm, ứng dụng VR về Chủ tịch Hồ Chí Minh, sách đoạt giải thưởng quốc gia và các tài liệu dành cho người khiếm thị.

Triển lãm của Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM, triển lãm tác phẩm đạt Giải thưởng Sách Quốc gia... tại Đường sách TP.HCM từ ngày 18/4 đến 25/4. Ảnh: Duy Hiệu.

Đối với thiếu nhi, ban tổ chức triển khai chuỗi workshop sáng tạo mỗi ngày từ 16h đến 18h, gồm làm sách mini, thiết kế bìa sách, tạo hình nhân vật, làm bookmark và các hoạt động thủ công liên quan đến sách. Các chương trình kể chuyện theo sách và biểu diễn chuyển thể tác phẩm văn học cũng được tổ chức hàng ngày vào buổi chiều và tối.

Ngoài ra, các hoạt động STEM như lập trình robot, trò chơi khoa học vui diễn ra từ 20/4 đến 24/4, tạo thêm không gian trải nghiệm tương tác cho học sinh.

Theo ban tổ chức, chuỗi 31 hoạt động năm nay được thiết kế theo hướng mở, kết hợp giữa truyền thống và công nghệ, nhằm đưa sách đến gần hơn với đời sống đô thị. Đây cũng là một trong những nỗ lực cụ thể hóa mục tiêu phát triển văn hóa đọc, hướng tới xây dựng thói quen đọc sách trong cộng đồng.

Bên cạnh Đường sách, TP.HCM có thêm 27 hoạt động được triển khai tại các khu vực Bình Dương và Vũng Tàu (cũ) nhằm đảm bảo người dân ở nhiều khu vực khác nhau đều có cơ hội tiếp cận, thụ hưởng các giá trị văn hóa và tinh thần từ sách.