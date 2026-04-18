Lần đầu TP.HCM thí điểm lễ hội sách tại chung cư

Tối 18/4, cư dân tại phường Cát Lái (TP.HCM) lần đầu tham dự Lễ hội Sách ngay tại chung cư. Sự kiện này được xem là mô hình thí điểm quan trọng để kết nối cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần và phát triển tri thức cho cư dân, đặc biệt là các bạn trẻ.
Chương trình có sự phối hợp giữa UBND phường Cát Lái, ban quản trị chung cư và các đơn vị xuất bản. Mục tiêu dài hạn của các bên là duy trì các hoạt động khuyến đọc thường xuyên và nhân rộng mô hình không gian văn hóa này ra nhiều khu dân cư khác trên toàn thành phố Hồ Chí Minh.
Chị Trúc Giang (34 tuổi), cư dân tại đây, bất ngờ và hào hứng trước việc hội sách diễn ra ngay tại chung cư của mình. "Không gian đọc ngày càng nhiều, càng gần gũi thì đọc sách sẽ trở thành thói quen". Chị Giang không định hướng đọc sách cho con trai mà để em tự khám phá, tự mình lựa chọn. Phần lớn cuốn sách em yêu thích gắn liền việc học tập trên trường với nội dung về vũ trụ, quốc gia thể hiện bằng tranh.
Ngoài ra, cuộc thi review sách dành cho học sinh cũng đã được phát động ngay trong khuôn khổ buổi lễ để lan tỏa tinh thần học tập bền vững.
Nhiều cư dân cho biết các đầu sách tại Lễ hội Sách hiện chủ yếu phục vụ thiếu nhi. Theo chị Ngân Giang, nếu được bổ sung đa dạng thể loại hơn, chung cư sẽ có thêm không gian lý tưởng để các bậc phụ huynh cùng con cái đọc sách.
Em Hiền Linh (13 tuổi) thường đọc sách vào giờ rảnh. Em cho biết bản thân tận hưởng việc đọc sách một mình, sau đó kể lại cho bạn bè, người thân về nội dung.
Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, phát biểu tại buổi lễ, Hội sách khuyến đọc tại chung cư không chỉ là nơi trưng bày giới thiệu sách mà còn là không gian sinh hoạt văn hóa, ý nghĩa, góp phần hình thành thói quen đọc sách cho thiếu nhi và các thành viên trong mỗi gia đình.
Sự kiện có sự tham dự của ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, ông Cao Văn Chóng, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, ông Trần Minh Khiêm, Trưởng phòng Báo chí Xuất bản, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, Nhà văn Đại sứ văn hóa đọc TP.HCM Phương Huyền.
Hội Sách chào mừng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026 cũng diễn ra từ ngày 18 đến 25/4 tại hệ thống Đường sách trên địa bàn TP.HCM.