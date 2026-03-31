Sách về tình báo Mossad, chính sách đối ngoại của Mỹ bán chạy tháng 3

Tại Hiệu sách Lâm (Đinh Lễ, Hà Nội), các cuốn sách bán chạy tháng 3 đều là sách chính trị, kinh tế, mang tính lý giải các sự kiện thời sự trên thế giới. Trong đó, các cuốn về chính trị - kinh tế Trung Quốc, Mỹ... được đông đảo bạn đọc quan tâm.
Đặc biệt, cuốn Chính sách đối ngoại của Mỹ dưới chính quyền Donald Trump nhiệm kỳ 2025-2029 được nhiều độc giả tìm đọc. Trong tháng 3, nhiều sự kiện chính trị thế giới nổ ra khiến bạn đọc có nhu cầu tìm các sách có tri thức liên quan lĩnh vực này. Ở mảng văn học, cuốn Mùa mới Viết và Đọc 2026 cũng có sức bán tốt.
Hai cuốn Ghi chép của tác giả Trịnh Lữ và Tôi kể của tác giả Trần Đại Thắng vẫn thuộc nhóm sách bán chạy tháng 3. Hai cuốn sách này giữ sức bán tốt trong 2 tháng liên tiếp; cuốn Ghi chép của Trịnh Lữ bán đều dù không còn "sức nóng" như tháng 2.
Tại Hiệu sách Tân Việt (Đinh Lễ, Hà Nội), đại diện hiệu sách cho biết các cuốn sách liên quan tới chính trị quốc tế cũng được quan tâm. Cuốn Mossad - Chiến dịch tình báo huyền thoại được khá nhiều độc giả mua trong tháng 3.
Ngoài ra, các cuốn sách về chủ đề lịch sử, kinh tế có sức bán tốt quanh năm như Gia đình, bạn bè, đất nước; Tấm lòng với Đất nước, Mưa đỏ... vẫn thu hút bạn đọc. Các cuốn sách kỹ năng như Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ, Tư duy ngược... luôn nằm trong danh sách bán chạy của tháng.
Tại Hiệu sách FAHASA (chi nhánh Xã Đàn, Hà Nội), các sách về sức khỏe có sức bán tốt trong tháng 3. Một số cuốn sách nổi bật gồm: Thương - Câu chuyện tiếp tục từ trái tim của BS Nguyễn Lân Hiếu; 3 phút sơ cứu của BS Ngô Đức Hùng; một số cuốn sách về dinh dưỡng, hoặc về chế độ ăn lành mạnh được quan tâm.
Sách phát triển kỹ năng Tư duy mở tiếp tục lọt vào danh sách bán chạy của tháng. Thư cho em cũng giữ vững vị thế trong danh sách bán chạy dù ra mắt từ năm 2024. Sau khi 2 cuốn sách này đạt giải tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần VIII, cả 2 cuốn sách nhận được sự chú ý hơn từ công chúng hơn, số lượng phát hành của 2 đầu sách này đang ở mức từ 100.000 bản tới hơn 1 triệu bản.
Còn ở Nhà sách Tổng hợp (phường Sài Gòn, TP.HCM), đơn vị trực thuộc NXB Tổng hợp TP.HCM, các tác phẩm về lịch sử - văn hóa lại được bạn đọc yêu thích. Dù có giá bìa gần 900.000 đồng, tác phẩm Tranh dân gian Việt Nam (sưu tầm và nghiên cứu) vừa được tái bản lần thứ hai vẫn thu hút bạn đọc và bán chạy từ dịp Tết Nguyên đán 2026. Hồi ký Gánh gánh... Gồng gồng... vừa nhận giải B Sách Quốc gia lần thứ VIII và dòng sách về Nam phương Hoàng hậu cũng được bạn đọc yêu thích.
Dòng sách về Sài Gòn - TP.HCM được bạn đọc yêu thích, tiêu biểu là hai tác phẩm Sài Gòn - Chợ Lớn: Ký ức đô thị và con người của TS Nguyễn Đức Hiệp và Đô thị Sài Gòn - Chợ Lớn trước năm 1945 qua tài liệu lưu trữ do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước - Trung tâm Lưu trữ quốc gia II thực hiện.
Một trong những dòng sách nổi bật của NXB Tổng hợp TP.HCM là sách về những vị tướng tình báo như Phạm Xuân Ẩn, Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang).
Ở nhà sách Phương Nam (chi nhánh phường Bến Thành, TP.HCM), tác phẩm của Thiền sư Thích Nhất Hạnh luôn giữ vị trí một trong 10 tác phẩm bán chạy nhất. Dòng sách về tâm lý - kỹ năng được ưa chuộng ở chi nhánh này, có thể kể đến Đắc Nhân Tâm, Đàn ông sao Hỏa - Đàn bà sao Kkim, Không tức giận - Bạn đã thắng...
Ở nhà sách Kim Đồng (phường Bến Thành, TP.HCM), kệ sách tiêu điểm nổi bật với 8 tác phẩm vừa đạt giải Sách Quốc gia lần thứ VIII như Sống, Kể chuyện Điện Biên Phủ, Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền...
Đại diện đơn vị cho biết các tác phẩm kinh điển như Truyện Kiều hoặc bộ truyện Kính vạn hoa của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vẫn duy trì sức hút với giới trẻ. Tháng 3 này, NXB Kim Đồng cũng ra mắt Tủ sách Thanh niên với những tác phẩm truyền cảm hứng sống tích cực, nuôi dưỡng tinh thần lập thân, lập nghiệp, có ý thức trách nhiệm với cộng đồng, đất nước.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.