Sách bán chạy tháng 2

Các sách bán chạy trong tháng 2 của Hiệu sách Lâm gồm Tôi kể - Tất cả đều từ sách của tác giả Trần Đại Thắng, mới phát hành trong tháng nhưng đã có lượng bán rất tốt. Cuốn Thương - Câu chuyện tiếp tục từ trái tim của BS Nguyễn Lân Hiếu cũng mới ra mắt nhưng đã lọt nhóm sách bán chạy. Cuốn Lá hoa trên đường về của tác giả Thích Pháp Hòa cũng là sách được chú ý nhiều trong tháng.