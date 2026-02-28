Sách bán chạy tháng 2

|
Tại Hà Nội, Hiệu sách Lâm (Đinh Lễ, Hà Nội), cuốn Họ và tên được nhiều độc giả quan tâm. Một số sách về văn hóa, phong tục truyền thống như Văn minh Việt Nam, Việt Nam phong tục... cũng được bạn đọc tìm kiếm nhiều trong tháng Tết vừa qua.
Các sách bán chạy trong tháng 2 của Hiệu sách Lâm gồm Tôi kể - Tất cả đều từ sách của tác giả Trần Đại Thắng, mới phát hành trong tháng nhưng đã có lượng bán rất tốt. Cuốn Thương - Câu chuyện tiếp tục từ trái tim của BS Nguyễn Lân Hiếu cũng mới ra mắt nhưng đã lọt nhóm sách bán chạy. Cuốn Lá hoa trên đường về của tác giả Thích Pháp Hòa cũng là sách được chú ý nhiều trong tháng.
Cuốn Ghi chép của tác giả Trịnh Lữ đã "cháy hàng", khiến một số độc giả "đành" mua cuốn sách khác cùng tác giả là Đi vẽ - Nhật ký hội họa 2014. Cuốn Ghi chép ra mắt lần đầu năm 2020, tới năm nay tái bản có chỉnh sửa, tuy nhiên "sức nóng" của sách vẫn không hề giảm nhiệt.
Hiệu sách Tân Việt (chi nhánh Đinh Lễ, Hà Nội) cũng cho biết cửa hàng đã bán hết cuốn Ghi chép, đơn vị đang chờ sách tái bản để đáp ứng nhu cầu lớn của bạn đọc. Một cuốn sách khác cháy sạch hàng tại điểm bán này là Minh triết trong lối sống. Các ấn bản Truyện Kiều và sản phẩm phái sinh vẫn có sức bán khá tốt.
Cuốn Trần Tiến - Người hát thơ mình - Ca khúc & những câu chuyện được rất nhiều độc giả tìm hỏi, tò mò, ngắm nghía; tuy nhiên mức giá khá cao so với mặt bằng chung khiến cuốn sách kén độc giả dù vẫn được Hiệu sách Tân Việt và cả Hiệu sách Lâm đặt ở vị trí đẹp, trang trọng nhất trong cửa hàng.
Tại Nhà sách FAHASA (chi nhánh Vincom Bà Triệu, Hà Nội), cuốn Kim Vân Kiều của Nhã Nam có sức bán khá. Với hình thức trang trọng, một số độc giả đã chọn bộ sách này làm quà tặng Tết, hoặc mua sưu tầm cho tủ sách gia đình.
Tương tự hai hiệu sách trên, cuốn Ghi chép của Trịnh Lữ hết sạch hàng tại FAHASA chi nhánh Vincom Bà Triệu. Cuốn Minh triết trong lối sống cũng còn số lượng không nhiều tại cửa hàng bởi cũng được nhiều độc giả quan tâm.
Các sách lịch sử vẫn có tốc độ bán ổn định. FAHASA mới phát hành cuốn Mưa đỏ phiên bản đặc biệt, với bìa cứng và minh họa đẹp mắt. Nhà xuất bản Quân đội nhân dân cũng có một ấn bản đặc biệt dành riêng cho cuốn sách này.
Tại TP.HCM, danh sách best-seller tháng 2 tại nhà sách Phương Nam (chi nhánh Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM) cho thấy nhóm sách phát triển bản thân, văn học Việt Nam và các tác phẩm của Thích Nhất Hạnh vẫn duy trì sức mua ổn định đầu năm.
Nếu biết trăm năm là hữu hạn tiếp tục giữ vị trí số một trong bảng xếp hạng bán chạy ở nhà sách. Xuất bản lần đầu năm 2012, đến nay cuốn sách đã chạm mốc 14 năm tuổi với hơn 30 lần tái bản. Những suy tư, chiêm nghiệm trong sách luôn được nhắc đến qua những chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều câu trích trong sách còn đi vào các đề thi Ngữ văn.
Các vị trí từ top 2 đến top 10 lần lượt là Atomic Habits - Thay đổi tí hon, hiệu quả bất ngờ, Cây cam ngọt của tôi, Tư duy ngược, Tiệm sách của nàng, Chia sẻ từ trái tim, Búp sen xanh, Giận, Không diệt không sinh đừng sợ hãi, Hiểu về trái tim. Trong đó, Tư duy ngược và Chia sẻ từ trái tim là những tựa mới xuất hiện trong danh sách tháng này.
Tại nhà sách Hải An (phường Sài Gòn, TP.HCM), kệ sách tiêu điểm thu hút đông đảo bạn đọc trẻ với nhiều tác giả Việt Nam được trưng bày ở vị trí trung tâm.
Những tựa nổi bật gồm Tuổi thơ dữ dội, Mưa đỏ, Xứ sở miên man, Nếu biết trăm năm là hữu hạn, Thư cho em, Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu và Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian. Phần lớn là tác phẩm trong nước, bên cạnh một số đầu sách dịch được quan tâm.
Đối diện khu tiêu điểm là kệ sách bán chạy đa dạng thể loại từ kỹ năng sống, văn học Việt Nam đến văn học nước ngoài, phản ánh thị hiếu đọc phong phú của nhóm khách hàng trẻ. Một số tựa sách quen thuộc, thường xuất hiện trong các kệ sách bán chạy có thể kể đến là Thuyết mặc kệ họ, Góc nhỏ có nắng, Rừng Na uy, Thư cho em...
Tại Nhà sách Cá Chép (phường Bàn Cờ, TP.HCM), Lịch sử Việt Nam bằng hình (bản tiếng Anh) là tựa bán chạy nhất tháng 2 sau khi gây chú ý tại gian hàng Cá Chép & Đông A ở Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026.
The Illustrated History of Vietnam (Lịch sử Việt Nam bằng hình - phiên bản tiếng Anh) được thực hiện dành cho bạn đọc quốc tế mong muốn tìm hiểu lịch sử và văn hóa Việt Nam một cách hệ thống, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc Việt Nam có nhu cầu mở rộng vốn từ tiếng Anh chuyên ngành lịch sử. Sách được thực hiện với sự hợp tác biên tập và nhuận sắc của Jesse Peterson, tác giả người Canada đã có 15 năm sinh sống và làm việc tại TP.HCM.
Tác phẩm Tôi kể - Tất cả đều từ sách của họa sĩ Trần Đại Thắng, Giám đốc Đông A, cũng được bạn đọc và giới làm sách quan tâm mạnh mẽ nhờ góc nhìn hậu trường về hành trình làm sách.
