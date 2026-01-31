Sách bán chạy tháng 1

Sách về danh nhân trong nước và quốc tế luôn cũng là dòng sách có lượng bán ổn định qua thời gian. Độc giả thường đã biết một vài thông tin về các nhân vật này nên sách tự có sức hút mà chưa cần tốn nhiều chi phí quảng bá. Đây cũng là dòng sách dễ đọc với độc giả đại chúng, các câu chuyện vừa giàu thông tin vừa xen kẽ các bài học đúc kết từ nhân vật.