Sách bán chạy tháng 1

Các nhà sách cập nhật khu vực sách bán chạy đầu tháng 1 với nhiều cuốn được đề cử Giải thưởng Sách Quốc gia lần VIII. Bên cạnh đó, sách Tết và sách văn học được chú ý.

sach ban chay anh 1

Ở TP.HCM, kệ sách tiêu điểm, sách bán chạy tại Fahasa chi nhánh Nguyễn Huệ dành vị trí nổi bật cho các ấn phẩm được đề cử Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII. Đây là khu vực được trang trí trang trọng, cập nhật theo danh mục giới thiệu từ nhà xuất bản.
sach ban chay anh 2sach ban chay anh 3sach ban chay anh 4sach ban chay anh 5

Một số tựa sách nổi bật được đề cử gồm Lịch sử Việt Nam bằng hình, Mưa đỏ, Thư cho em, Nhà và Người. Nhóm sách này gây chú ý nhờ nội dung chỉn chu, hình thức đẹp, phù hợp cả để đọc lẫn làm quà tặng.

sach ban chay anh 6

Fahasa cũng trưng bày top 10 sách quốc văn bán chạy nhất năm 2025, gồm: Búp sen xanh (bìa cứng), Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ, ChatGPT thực chiến, Bác Hồ viết Tuyên ngôn độc lập, Tiệm sách của nàng, Góc nhỏ có nắng, Stop Overthinking, Trốn lên mái nhà để khóc, Kế toán vỉa hè.
sach ban chay anh 7

Tại nhà sách Cá Chép (TP.HCM), khu vực “Sách bán chạy” được bố trí ngay lối vào với thiết kế bắt mắt, cập nhật nhiều đầu sách thu hút trong tháng 1.
sach ban chay anh 8

Một số sách tiêu biểu đang bán chạy tại đây gồm Văn mới 10 năm, Đảo mộng mơ, Hoàng tử bé… Các ấn phẩm này đa dạng về thể loại, từ tuyển tập văn học đến truyện thiếu nhi kinh điển.
sach ban chay anh 9sach ban chay anh 10sach ban chay anh 11sach ban chay anh 12

Sách Tết Bính Ngọ 2026 cùng tập chân dung nghệ sĩ Trần Tiến - Người hát thơ mình là những đầu sách được chọn mua nhiều dịp đầu năm. Trong đó, sách của nhạc sĩ Trần Tiến mới ra mắt đã trở thành tác phẩm bán chạy nhất của nhà sách.

sach ban chay anh 13

Tại nhà sách Phương Nam (chi nhánh Sư Vạn Hạnh), bảng xếp hạng đầu tháng ghi nhận những tựa bán chạy theo thứ tự: Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo (bản bìa mềm lẫn bìa cứng), Chủ nghĩa khắc kỷ, Cây cam ngọt của tôi, Góc nhỏ có nắng, Trò chơi giải mã ác mộng, Hồ sơ máu, Atomic Habits, Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ, Quẳng gánh lo đi và vui sống.
sach ban chay anh 14

Tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tiếp tục duy trì sức hút ổn định. Nhiều tựa sách của ông thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng bán chạy đầu tháng tại các nhà sách lớn.
sach ban chay anh 15

Tại Hà Nội, Tri thức - Znews ghi nhận không khí tấp nập mua sắm sách Tết tại các cửa hiệu sách. Tại Nhà sách Tân Việt (chi nhánh Đinh Lễ, Hà Nội), kệ sách bán chạy trưng bày nhiều sách Tết, sách về phong tục tập quán, các món ăn truyền thống ngày Tết... Phỏng vấn một số gia đình, phụ huynh cho biết Tết là dịp phù hợp để giáo dục trẻ về truyền thống, nên họ dẫn con đi chọn sách để đọc dịp lễ này.
sach ban chay anh 16

Thị trường sách Tết năm nay đa dạng, có sự tham gia nhiều đầu tư về hình thức, nội dung sách từ các nhà xuất bản, nhà phát hành. Vài năm gần đây, nhiều nhà phát hành còn đầu tư sản xuất thêm các sản phẩm ngoài sách như hộp đồ chơi, thẻ ghi nhớ... phù hợp các dịp lễ hội, tạo combo ghép cùng tập sách để tăng giá trị sản phẩm.
sach ban chay anh 17

Tại Hiệu sách Lâm (Đinh Lễ, Hà Nội), các cuốn sách về văn hóa, truyền thống, tìm hiểu lịch sử địa phương cũng được độc giả tìm kiếm nhiều hơn trong tháng 1. Các cuốn sách được độc giả ưa chuộng trong dòng sách này có thể kể tới Hà Nội băm sáu phố phường (Thạch Lam), Chuyện cũ Hà Nội (Tô Hoài),...
sach ban chay anh 18

Chiếm vị trí đẹp tại các đảo sách tại hiệu Lâm vẫn là dòng sách lịch sử. Có thể nhận định, sách lịch sử, danh nhân Việt Nam thuộc nhóm có lượng bán ổn định qua thời gian, giá trị sách có thời gian dài trên thị trường; tốc độ tăng trưởng của thị trường khá, thị phần lớn. Đây là nhóm sách "ít rủi ro" về mặt đầu tư trong danh mục tổng hợp sách của các nhà xuất bản, nhà phát hành.
sach ban chay anh 19sach ban chay anh 20

Tại Hiệu sách Tiến Thọ (chi nhánh Xuân Thủy, Hà Nội), dòng sách được độc giả tìm kiếm nhiều cũng là dòng sách văn hóa Việt Nam, sách lịch sử. Có thể kể tới một số cuốn sách nổi bật như Vang vọng hào khí Tháng Tám mùa thu độc lập, Hồ Chí Minh - Hành trình 79 mùa xuân, Lịch sử Việt Nam, Nghìn xưa văn hiến,...
sach ban chay anh 21

Sách về danh nhân trong nước và quốc tế luôn cũng là dòng sách có lượng bán ổn định qua thời gian. Độc giả thường đã biết một vài thông tin về các nhân vật này nên sách tự có sức hút mà chưa cần tốn nhiều chi phí quảng bá. Đây cũng là dòng sách dễ đọc với độc giả đại chúng, các câu chuyện vừa giàu thông tin vừa xen kẽ các bài học đúc kết từ nhân vật.

