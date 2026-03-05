Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hội Xuất bản trao tặng Tủ sách thiếu nhi

  • Thứ năm, 5/3/2026 19:02 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Chiều 5/3 tại đường sách TP.HCM, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức trao tặng tủ sách thiếu nhi cho Hội Đồng đội Trung ương, hướng tới kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên 26/3.

Tu sach thieu nhi anh 1

Chị Phạm Nguyễn Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội Trung ương và Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP.HCM Lê Hoàng cùng tham quan tủ sách thiếu nhi chiều 5/3.
Tu sach thieu nhi anh 2

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, cho biết chương trình trao tặng tủ sách thiếu nhi là một trong những hoạt động thiết thực thể hiện trách nhiệm xã hội của ngành xuất bản, góp phần mang tri thức và niềm vui đọc sách đến với các em.
Tu sach thieu nhi anh 3Tu sach thieu nhi anh 4Tu sach thieu nhi anh 5Tu sach thieu nhi anh 6

Sự kiện cũng có sự góp mặt của nhiều khách mời từ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thành đoàn TP.HCM, các nhà xuất bản, đơn vị tài trợ, thanh niên, sinh viên trên địa bàn TP.HCM.

Tu sach thieu nhi anh 7

"Trong thời gian tới, Hội Xuất bản Việt Nam mong muốn tiếp tục phối hợp cùng Hội đồng Đội Trung ương và các đơn vị đồng hành duy trì và mở rộng chương trình này như một dự án lâu dài, từng bước xây dựng thêm nhiều tủ sách thiếu nhi tại các địa phương, trường học và cơ sở sinh hoạt thanh thiếu nhi trên cả nước, góp phần lan tỏa văn hóa đọc và nuôi dưỡng thế hệ công dân tương lai của đất nước", Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Phạm Minh Tuấn chia sẻ.
Tu sach thieu nhi anh 8

Chị Phạm Nguyễn Duy Trang, chủ tịch Hội Đồng đội Trung ương, đại diện Nhà Xuất bản Kim Đồng tặng tủ sách cho Làng thiếu niên Thủ Đức (TP.HCM).
Tu sach thieu nhi anh 9Tu sach thieu nhi anh 10Tu sach thieu nhi anh 11Tu sach thieu nhi anh 12

Tủ sách thiếu nhi có nhiều tác phẩm giá trị, tiêu biểu như cuốn Kể chuyện Điện Biên Phủ của Nhà xuất bản Kim Đồng - tác phẩm được đề cử Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII, sẽ được trao giải vào ngày 8/3 năm nay. Đây là một trong những ấn phẩm nổi bật trong tủ sách, giúp bạn đọc nhỏ tuổi, đoàn viên và thanh niên ôn lại một trong những chiến thắng vang dội nhất của dân tộc Việt Nam - chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Tu sach thieu nhi anh 13

Hội Xuất bản trao tặng 1.000 cuốn sách trong tủ sách thiếu nhi cho Hội đồng đội Trung ương.
Tu sach thieu nhi anh 14

Sau khi tiếp nhận Tủ sách thiếu nhi từ Hội Xuất bản Việt Nam và các đơn vị đồng hành, Hội đồng Đội Trung ương sẽ phối hợp trao tặng trực tiếp đến các đơn vị thụ hưởng, đặc biệt là các trường học, cơ sở Đoàn - Đội, các điểm sinh hoạt thiếu nhi ở những khu vực còn khó khăn, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt.
Tu sach thieu nhi anh 15

Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trao tặng cho Tủ sách thiếu nhi gồm 1.000 cuốn sách Kể chuyện Điện Biên Phủ cho Hội đồng đội Trung ương.
Tu sach thieu nhi anh 16

Qua những câu chuyện được kể ngắn gọn, dễ hiểu cùng hệ thống tranh minh họa sinh động, tác phẩm Kể chuyện Điện Biên Phủ giúp người đọc có hình dung cơ bản về Chiến dịch Điện Biên Phủ - một sự kiện lịch sử đã cách chúng ta hơn 70 năm nhưng hào khí vẫn còn vang vọng đến hôm nay. Tác phẩm góp phần khơi gợi niềm tự hào dân tộc, nhắc nhớ thế hệ trẻ về một thời hoa lửa của đất nước; từ đó bồi đắp lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đi trước và trân trọng nền hòa bình mà chúng ta đang được sống hôm nay.

