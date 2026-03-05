Hội Xuất bản trao tặng Tủ sách thiếu nhi

Tủ sách thiếu nhi có nhiều tác phẩm giá trị, tiêu biểu như cuốn Kể chuyện Điện Biên Phủ của Nhà xuất bản Kim Đồng - tác phẩm được đề cử Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII, sẽ được trao giải vào ngày 8/3 năm nay. Đây là một trong những ấn phẩm nổi bật trong tủ sách, giúp bạn đọc nhỏ tuổi, đoàn viên và thanh niên ôn lại một trong những chiến thắng vang dội nhất của dân tộc Việt Nam - chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.