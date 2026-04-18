Ngày hội sống động giữa lòng TP.HCM

Sáng18/4, TP.HCM tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 tại Đường sách Nguyễn Văn Bình. Ngày hội năm nay mang thông điệp "Tri thức thay đổi cuộc đời" và cũng là ngày hội Sách và Văn hóa đọc đầu tiên của Thành phố sau cuộc đại sáp nhập lịch sử với Bình Dương và Vũng Tàu.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, bà Phạm Phương Thảo - nguyên Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Lê Văn Minh - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM - và ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM - cùng các đại biểu tham quan các không gian triển lãm chuyên sâu. Hệ thống triển lãm năm nay được thiết kế như một "trường học mở", kết nối di sản văn hóa dân tộc với những ứng dụng công nghệ tương lai của siêu đô thị.

Đến Đường sách, độc giả có thể tham quan không gian tài liệu quý hiếm của Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM với khoảng 30 cuốn sách có giá trị lịch sử đặc biệt. Điểm nhấn là các bộ sử triều Nguyễn và tờ Gia Định báo được tích hợp mã QR, cho phép người dân tra cứu nội dung số hóa một cách dễ dàng và hiện đại.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi nhận định việc phát triển văn hóa đọc là nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng sức mạnh nội sinh cho Thành phố. Ông chia sẻ: "Thông điệp 'Tri thức thay đổi cuộc đời' tiếp tục khẳng định ý nghĩa sâu sắc của việc đọc sách đối với mỗi cá nhân và toàn xã hội trong hành trình kiến tạo các giá trị tri thức mới".

Hà My (quận Gò Vấp cũ, sinh viên Trường đại học Văn Lang) hào hứng khám phá các gian hàng sách và không gian triển lãm trong ngày cuối tuần. "Không gian Ngày hội Sách và Văn hóa đọc ở Đường sách năm nay giống một thế giới mới đầy màu sắc, những khu trưng bày sách cũ giúp mình có dịp nhớ về kiến thức lịch sử", cô chia sẻ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Văn Minh nhấn mạnh Ngày hội Sách và Văn hóa đọc 2026 tại TP.HCM mang dấu ấn riêng khi lần đầu tiên được tổ chức đồng bộ trên quy mô 168 đơn vị xã phường của Thành phố mới. Ông khẳng định: "Thành phố xác định sách và văn hóa đọc không chỉ bồi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn mà còn là hoạt động then chốt để nâng cao dân trí, phát triển kinh tế tri thức".

Anh Ngô Trí Phước và vợ là khách du lịch từ Đà Nẵng. Cả hai bất ngờ khi ghé thăm triển lãm đúng ngày khai mạc. Anh Phước ấn tượng với những cuốn sách từ năm 1880, giúp thế hệ trẻ sau này có cơ hội hiểu rõ hơn về cách thức làm sách và lưu giữ văn vật tri thức của cha ông.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Nguyễn Ngọc Hồi phát biểu khai mạc ngày hội. Ông nhấn mạnh sự kiện là bước cụ thể hóa Chỉ thị 04 của Ban Bí thư, đưa hoạt động xuất bản từ phục vụ tư tưởng đơn thuần chuyển mình mạnh mẽ thành ngành kinh tế - công nghệ phát triển.

Ngày hội Sách và Văn hóa đọc 2026 diễn ra từ 18/4 đến 25/4 theo quy mô rộng khắp. Với 31 sự kiện trọng tâm tại Đường sách và 27 hoạt động chung tại các địa phương, ngày hội nỗ lực xóa nhòa khoảng cách thụ hưởng văn hóa, đưa trang sách len lỏi vào từng không gian sống từ vùng công nghiệp đến đặc khu hải đảo.

