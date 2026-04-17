Ngọn lửa soi sáng trí tuệ và nhân văn

Trải qua hàng nghìn năm phát triển, sách không chỉ là công cụ truyền đạt thông tin mà còn trở thành biểu tượng của trí tuệ, văn hóa và chiều sâu tâm hồn.

Học sinh Thủ đô đến tìm hiểu và đọc sách tại chuỗi sự kiện Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 4, năm 2025. Ảnh tư liệu: Minh Quyết/TTXVN

Thắp sáng hành trình làm người

Ông Phạm Văn Khuê, 77 tuổi, quê ở Hải Phòng, hiện sống tại Hungary, cho biết: “Tôi đã gắn bó với công việc nghiên cứu khoa học ở nước ngoài trong nhiều năm. Ngay cả khi nghỉ hưu, tôi vẫn được cơ quan cũ mời tiếp tục cộng tác. Tôi luôn quan tâm đến tri thức, kinh nghiệm và những đổi thay từng ngày của quê hương Việt Nam. Vì vậy, sách đối với tôi là người bạn không thể thiếu. Mỗi năm, tôi đọc hàng trăm cuốn sách khác nhau để cập nhật thông tin và mở rộng hiểu biết".

Mỗi dịp về Việt Nam đón Tết Nguyên đán, ông Khuê lại tìm mua nhiều cuốn sách hay để đọc. Khi trở lại nước ngoài, ông mang theo những cuốn sách ấy làm quà tặng. Đối với ông, niềm vui không chỉ ở việc đọc sách mà còn ở việc được sẻ chia tri thức và tình yêu sách đến với thế hệ sau.

Không ít bạn trẻ cho rằng, trong thời đại ngày nay, khi công nghệ phát triển mạnh, thông tin tràn ngập và con người có thể tiếp cận tri thức chỉ bằng một cú chạm màn hình, vai trò của sách dường như có phần bị lãng quên. Nhưng chính trong thời khắc ấy, giá trị của sách lại càng trở nên đáng quý. Bởi sách không chỉ cung cấp thông tin mà còn nuôi dưỡng chiều sâu, điều mà những dòng tin ngắn ngủi hay những đoạn video chóng vánh khó có thể mang lại.

Trong từng câu chữ của sách, người ta bắt gặp những số phận, những nỗi đau, những niềm vui và hy vọng. Con người học được cách yêu thương, cách cảm thông, cách đặt mình vào vị trí của người khác. Một cuốn sách hay có thể khiến ta rơi nước mắt, không phải vì yếu đuối mà vì trái tim đã biết rung động trước nỗi đau của người khác. Chính những rung động ấy làm nên giá trị cốt lõi của con người, đó là lòng nhân ái.

Em Từ Như Cường – sinh viên năm cuối tại một trường đại học ở Hà Nội cho rằng: một xã hội phát triển bền vững không thể thiếu văn hóa đọc. Khi đọc sách, con người không chỉ nâng cao tri thức cá nhân mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng hiểu biết, văn minh và nhân ái hơn.

Theo Cường, vào mỗi mùa ôn luyện, mùa thi, khi làm luận văn, mỗi sinh viên đều phải đọc, học tập và tổng hợp một lượng lớn thông tin. Trong những giai đoạn như vậy, sách trở nên đặc biệt quan trọng, không chỉ là nguồn tri thức mà còn là công cụ hỗ trợ quá trình học tập hiệu quả. Đồng thời, các thư viện đóng vai trò là nơi cung cấp sách, tài liệu học tập phong phú, đa dạng, giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận tri thức. Không những vậy, thư viện còn là không gian học tập yên tĩnh, tạo động lực và truyền cảm hứng mạnh mẽ, góp phần nâng cao tinh thần tự học và nghiên cứu của sinh viên.

Tiến sĩ Trần Chí Đạt, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Khoa học, Công nghệ, Truyền thông - cho biết: những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, nền tảng số và nội dung đa phương tiện đã tác động mạnh mẽ đến đời sống xã hội. Tuy vậy, Đảng và Nhà nước ta vẫn khẳng định vai trò thiết yếu của sách trong đời sống, coi sách là sản phẩm văn hóa đặc biệt, góp phần xây dựng nền tảng tri thức quốc gia, nâng cao dân trí và phát triển con người Việt Nam toàn diện.

Dòng chảy bất tận của văn hóa

Trong lĩnh vực văn hóa, sách không chỉ đơn thuần là phương tiện lưu giữ tri thức mà còn là một thành tố quan trọng phản ánh đời sống tinh thần của con người và xã hội. Sách là nơi kết tinh kinh nghiệm, tư tưởng, giá trị đạo đức và trí tuệ của nhiều thế hệ, được chắt lọc và truyền lại qua thời gian. Nhờ có sách, những tinh hoa văn hóa của nhân loại được bảo tồn, lan tỏa và tiếp tục phát triển, giúp con người hiểu rõ hơn về lịch sử, cội nguồn và bản sắc dân tộc.

Sách còn đóng vai trò như một cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Thông qua sách, con người có thể tiếp cận những nền văn minh xa xưa, đồng thời cập nhật những thành tựu mới của thời đại. Điều này góp phần hình thành một đời sống văn hóa phong phú, đa chiều và không ngừng vận động. Không những vậy, sách còn giúp nuôi dưỡng tâm hồn, định hình nhân cách và bồi đắp những giá trị nhân văn như lòng yêu thương, sự đồng cảm và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Theo Cục Xuất bản, In và Phát hành, trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm sâu sắc đến lĩnh vực xuất bản, in và phát hành, cũng như các hoạt động liên quan đến văn hóa đọc và các giải thưởng về sách. Điển hình là Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 17/3/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới; Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII được tổ chức và trao giải vào tối 8/3/2026 tại Hà Nội, vinh danh 50 tác phẩm xuất sắc trong tổng số 397 tên sách/bộ sách tham dự (512 cuốn).

Đặc biệt, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam hằng năm được nhiều địa phương, đơn vị tổ chức với nhiều hoạt động, trở thành ngày hội của tri thức, lan tỏa cảm xúc.

Ông Nguyễn Xuân Dũng, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam, chia sẻ: tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026, với chủ đề “Mạch tri thức – Từ trang sách đến không gian số”, sẽ chính thức khai mạc vào ngày 18/4 với nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa. Trong dịp này có triển lãm “Từ trang sách đến không gian số”, nhằm giới thiệu các ấn phẩm, nguồn tư liệu tiêu biểu, đồng thời khắc họa hành trình phát triển của sách và tri thức, hướng tới mục tiêu tôn vinh giá trị của sách.

Bên cạnh đó còn có các chương trình: thi kể chuyện bằng tiếng Anh “Onward – Hơn cả một câu chuyện từ sách”; thi thiết kế bìa sách “Sắc màu công nghệ và cuộc sống”; hoạt động STEM – thi thiết kế mô hình “Trạm sách công cộng”; “Trạm đổi sách – Mỗi cuốn sách một hành trình mới”; và trao tặng sách.

Thư viện Quốc gia cũng tổ chức gian hàng sách, giới thiệu nhiều ấn phẩm phong phú thuộc các lĩnh vực như văn học, lịch sử, khoa học, công nghệ, giáo dục, kỹ năng sống và sách dành cho thiếu nhi.