Ngày hội 'Sách-Tri thức-Khát vọng phát triển đất nước' tại Bắc Ninh

gày 15/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh đã khai mạc Ngày hội Sách và Văn hóa đọc với chủ đề "Sách-Tri thức-Khát vọng phát triển đất nước", tại Thư viện Bắc Ninh số 2 (phường Kinh Bắc).

Ban tổ chức tặng hoa các đơn vị tham dự.

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), Ngày hội Sách và Văn hóa đọc tại Thư viện Bắc Ninh số 2 giúp cụ thể hóa quan điểm "Văn hóa đi trước soi đường", đưa văn hóa trở thành động lực phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Khổng Đức Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh: Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tỉnh Bắc Ninh tổ chức thường niên, trở thành “Ngày hội của những người yêu sách” và cũng là dịp để lan tỏa văn hóa đọc, khuyến khích phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng. Ngày hội Sách và Văn hóa đọc hằng năm đã thật sự trở thành ngày hội của những người yêu sách, một nét đẹp văn hóa được cộng đồng đón nhận và tôn vinh.

Nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn được tổ chức trong ngày hội.

Đồng chí Khổng Đức Thanh cho biết: Năm nay, Ngày Sách và Văn hóa đọc được tổ chức gắn với các thông điệp: “Lan tỏa văn hóa đọc-Gìn giữ bản sắc Kinh Bắc, phát triển con người Bắc Ninh”; “Sách - nền tảng giá trị cho phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới”; “Đọc sách - làm giàu tri thức, nuôi dưỡng khát vọng, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo”.

Nhấn mạnh Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 về phát triển văn hóa Việt Nam khẳng định văn hóa là trụ cột, nguồn lực nội sinh quan trọng; xác định văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là "chìa khóa" cho sự phát triển bền vững, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh mong muốn việc đẩy mạnh Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao tri thức và rèn luyện nhân cách con người trong kỷ nguyên mới. Từ đó, thúc đẩy thói quen, kỹ năng và sở thích đọc sách trong cộng đồng, xây dựng xã hội học tập nâng cao dân trí và phát triển văn hóa.

Các trường học tham gia thi xếp mô hình sách nghệ thuật.

Với chủ đề "Sách-Tri thức-Khát vọng phát triển đất nước", Ngày hội Sách và Văn hóa đọc tại Thư viện Bắc Ninh số 2 được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, thu hút đông đảo các em học sinh và công chúng tham dự; trong đó, có thi vẽ tranh với chủ đề "Bác Hồ của chúng em" dành cho học sinh tiểu học; thi xếp mô hình sách nghệ thuật và thi tìm hiểu lịch sử dành cho học sinh các Trường trung học cơ sở trên địa bàn phường Kinh Bắc, Bắc Giang.

Cùng với đó, là hoạt động giao lưu tác giả, giới thiệu tác phẩm "Sách đọc tôi như thế" của tác giả Nguyễn Duy Hà do Nhà Xuất bản Phụ nữ xuất bản năm 2026; nói chuyện chuyên đề chủ đề: "Văn hóa ứng xử và sự an toàn trên không gian mạng". Ngoài ra còn có nhiều hoạt động trải nghiệm, tương tác với sách; chiếu phim lịch sử danh nhân Kinh Bắc và các trò chơi dân gian dành cho học sinh...

Ban tổ chức trao tặng sách cho các thư viện và trường học.

Thông qua Ngày sách, Ban Tổ chức hy vọng sẽ mang đến các đại biểu, bạn đọc và các em học sinh nhiều niềm vui, tạo điều kiện tốt nhất giúp nâng cao nguồn tri thức phục vụ cho học tập, bồi dưỡng, trau dồi kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, đặc biệt giúp các em nhận thức được giá trị cuộc sống, yêu cuộc sống, đam mê và khát vọng phát triển. Đặc biệt, mỗi gia đình, mỗi nhà trường hãy trở thành một “không gian đọc”, nơi sách được trân trọng, gìn giữ và lan tỏa.