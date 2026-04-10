Ngày 10/4, tại Trung tâm Văn hóa-Du lịch tỉnh Đắk Lắk, phường Buôn Ma Thuột, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn và Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức khai mạc Ngày hội Sách và Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk lần thứ 5 năm 2026.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk lần thứ 5 năm 2026.

Đây là sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc nhằm tôn vinh giá trị của sách và phát triển phong trào đọc trong cộng đồng.

Tham dự chương trình có đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, đại diện các doanh nghiệp, tổ chức và đông đảo người yêu sách.

Các đại biểu dự lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk lần thứ 5 năm 2026.

Ngày hội Sách và Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk lần thứ 5 năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 12/4, với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực như trưng bày sách theo chủ đề; giới thiệu và bán sách với giá ưu đãi; xây dựng các tủ sách chuyên đề như: “Tủ sách thiếu nhi”, “Sách xưa”, “Tủ sách doanh nhân”; trưng bày tranh, ảnh với chủ đề “Bác Hồ với Quốc hội và Hội đồng nhân dân”; giới thiệu các tác phẩm ảnh nghệ thuật về vùng đất và người Đắk Lắk.

Bên cạnh đó, Ngày hội Sách và Văn hóa đọc còn tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, giao lưu tác giả, tác phẩm, không gian trưng bày sản phẩm công nghệ số, hoạt động triển lãm sáng tạo STEM, workshop, handmade; xe thư viện lưu động và nhiều hoạt động trải nghiệm cùng sách, góp phần tạo sân chơi bổ ích, hấp dẫn cho đông đảo bạn đọc.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Trần Hồng Tiến phát biểu khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk lần thứ 5 năm 2026.

Song song các hoạt động cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng. Ngày hội Sách và Văn hóa đọc là sự kiện ý nghĩa nhằm khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách trong nâng cao tri thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục nhân cách, đồng thời khuyến khích, lan tỏa phong trào đọc sách, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Phát biểu khai mạc Ngày hội Sách và Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk lần thứ 5 năm 2026, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Trần Hồng Tiến cho biết, những năm qua, tỉnh Đắk Lắk luôn quan tâm đầu tư phát triển văn hóa, từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của nhân dân.

Toàn tỉnh hiện có một thư viện cấp tỉnh cùng hệ thống thư viện, phòng đọc cơ sở và thư viện trường học với hơn 700.000 bản tài liệu sách, báo, tạp chí, trong đó có trên 67.000 bản sách phục vụ thiếu nhi. Hằng năm, Thư viện tỉnh bổ sung trên 10.000 bản sách mới cùng nhiều tài liệu điện tử, báo, tạp chí, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, đặc biệt là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đông đảo các em học sinh và những người yêu sách tham dự khai mạc lễ Ngày hội Sách và Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk lần thứ 5 năm 2026.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng phát triển tủ sách cơ sở, thư viện trường học, tổ chức xe thư viện lưu động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và từng bước hình thành thư viện điện tử, đưa sách đến gần hơn với người dân.

Đồng chí Trần Hồng Tiến khẳng định, Ngày hội Sách và Văn hóa đọc không chỉ là dịp tôn vinh giá trị của sách mà còn góp phần lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong mỗi gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Thời gian tới, ngành văn hóa sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển văn hóa đọc, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động thư viện, đa dạng hóa hình thức phục vụ bạn đọc, đặc biệt hướng tới thanh thiếu niên và học sinh, sinh viên.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa cho các nhà tài trợ và đồng hành với Ngày hội Sách và Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk lần thứ 5 năm 2026.

Ban tổ chức Ngày hội Sách và Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk lần thứ 5 năm 2026 tặng sách cho các trường học trên địa bàn.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày sách.

Các em học sinh tham gia đọc sách tại Ngày hội Sách và Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk lần thứ 5 năm 2026.

Nhân dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn phát động cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề “Sách và ước mơ vươn xa”. Cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên địa bàn tỉnh, diễn ra từ nay đến hết ngày 10/7/2026, dự kiến tổng kết trao giải vào tháng 8/2026.