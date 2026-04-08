Đưa thư viện di động đi khắp trường học ở TP.HCM mới

Chuỗi sự kiện “Mở sách - Mở tương lai” mang 500 đầu sách, hoạt động trải nghiệm và giao lưu tác giả đến các trường học khắp TP.HCM. Đây là hoạt động hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc 2026.

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, nhiều hoạt động khuyến đọc đang được triển khai tại các trường học ở TP.HCM. Các chương trình tập trung vào học sinh tiểu học với mục tiêu hình thành thói quen đọc từ sớm.

Một trong những chương trình tiêu biểu là “Mở sách - Mở tương lai” do Đại sứ văn hóa đọc, nhà văn Phương Huyền phối hợp cùng Quỹ Giáo dục Thiện Tâm thực hiện. Nhà văn Phương Huyền cũng là Ủy viên Hội đồng tư vấn về Giáo dục - Đào tạo Ủy ban Mặt trạn Tổ quốc Việt Nam TP.HCM. Chuỗi hoạt động hướng đến việc đưa sách đến gần hơn với học sinh thông qua các hình thức trải nghiệm như đọc sách, vẽ tranh, viết cảm nhận và chia sẻ ước mơ.

Không chỉ dừng lại ở việc trao tặng sách, chương trình còn xây dựng không gian đọc thân thiện ngay tại trường học. Thư viện di động với hơn 500 đầu sách được luân chuyển, giúp học sinh tiếp cận đa dạng thể loại ngoài chương trình học.

Bên cạnh đó, hoạt động giao lưu với các tác giả, người làm văn hóa cũng được lồng ghép nhằm tăng tính tương tác. Qua những buổi trò chuyện, học sinh có thêm góc nhìn về nghề viết, quá trình sáng tác và ý nghĩa của việc đọc trong phát triển bản thân.

BTC Mở sách - Mở tương lai trao sách cho Trưởng tiểu học Phạm Văn Chiêu ngày 4/4.

Ngày 4/4, một hoạt động trong chuỗi đã diễn ra tại Trường tiểu học Phạm Văn Chiêu (phường An Phú Đông, TP.HCM), thu hút hơn 500 học sinh tham gia. Tại đây, ban tổ chức đã trao tặng 200 quyển sách và tổ chức các hoạt động trải nghiệm như đọc sách, vẽ tranh, viết ước mơ, tạo không gian đọc sinh động ngay tại trường.

Đại diện Quỹ Giáo dục Thiện Tâm, ông Nguyễn Thanh Tú chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng mỗi cuốn sách được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là một hạt giống tri thức. Khi được nuôi dưỡng đúng cách, những hạt giống ấy sẽ lớn lên thành ước mơ, thành động lực để các em vươn xa hơn trong tương lai”.

Chuỗi chương trình dự kiến tiếp tục được mở rộng đến nhiều trường học tại TP.HCM và khu vực lân cận như phường Tân Đông Hiệp (Bình Dương cũ), xã Phước Hải (Vũng Tàu cũ). Trong bối cảnh văn hóa đọc cạnh tranh với các hình thức giải trí số, các hoạt động này được kỳ vọng góp phần hình thành thói quen đọc và kỹ năng tự học cho học sinh.