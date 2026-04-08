Đẩy mạnh hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu các địa phương, cơ quan báo chí, xuất bản đẩy mạnh hoạt động hưởng ứng Ngày Sách 21/4, coi phát triển văn hóa đọc là nhiệm vụ thường xuyên.

Bạn trẻ tham dự Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Công văn số 594 ngày 30/3 về việc tăng cường tổ chức và tuyên truyền Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, nhấn mạnh vai trò của văn hóa đọc trong phát triển con người và xã hội.

Theo đó, thời gian qua, hoạt động phát triển văn hóa đọc đã có nhiều chuyển biến với sự xuất hiện của các mô hình thư viện, tủ sách cơ sở, phố sách, cùng các chương trình đọc sách gắn với chuyển đổi số. Tuy nhiên, các hoạt động triển khai chưa đồng đều giữa các địa phương, khoảng cách tiếp cận tri thức còn lớn và thói quen đọc chưa trở thành nhu cầu phổ biến trong cộng đồng.

Trên cơ sở thực hiện các nghị quyết, chỉ thị mới của Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận đề nghị các cấp ủy đưa nội dung phát triển văn hóa đọc vào chương trình công tác hàng năm. Việc này nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời thúc đẩy các chính sách hỗ trợ cụ thể cho hoạt động xuất bản và lan tỏa tri thức.

Các địa phương được yêu cầu quan tâm hỗ trợ sách cho vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số và nhóm yếu thế; đồng thời khuyến khích xã hội hóa thông qua việc huy động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng thư viện, tặng sách, phát triển không gian đọc.

Đối với hệ thống tuyên giáo và dân vận, công văn nhấn mạnh nhiệm vụ tham mưu nội dung tuyên truyền, tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề về văn hóa đọc. Song song đó là thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng thư viện điện tử, nền tảng đọc trực tuyến nhằm mở rộng khả năng tiếp cận tri thức, đặc biệt với giới trẻ.

Các nhà xuất bản, đơn vị phát hành được khuyến khích đổi mới hoạt động, kết hợp sách in với tài nguyên số, tổ chức hội sách, giao lưu tác giả - bạn đọc để tăng sức hút. Trong khi đó, cơ quan báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng chuyên trang, chuyên mục về sách, đồng thời đấu tranh với các xuất bản phẩm kém chất lượng.

Từ năm 2014, ngày 21/4 được chọn là Ngày Sách Việt Nam, sau đó được mở rộng thành Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam nhằm nhấn mạnh vai trò của việc đọc trong đời sống hiện đại. Đây không chỉ là dịp tôn vinh giá trị của sách mà còn mở ra một hành trình dài thúc đẩy thói quen đọc và tinh thần học tập suốt đời trong cộng đồng.

Sau hơn một thập kỷ triển khai, Ngày Sách và Văn hóa đọc đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực, từ cấp quốc gia đến từng địa phương, tổ chức. Hàng loạt hoạt động khuyến đọc được duy trì và mở rộng, góp phần lan tỏa văn hóa đọc, từng bước hình thành thói quen tiếp cận tri thức trong xã hội.