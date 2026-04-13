Trải nghiệm công nghệ VR, Thư viện người tại Ngày Sách và Văn hóa đọc

Ngày Sách và Văn hóa đọc 2026 tại TP.HCM sẽ diễn ra từ 18/4, nổi bật với công nghệ thực tế ảo (VR), AI và các mô hình đọc sách nổi bật trong cộng đồng.

Ngày hội Sách và Văn hóa đọc 2026 của TP.HCM có nhiều hoạt động nổi bật ở Đường sách TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm.

Ngày 10/4, UBND TP.HCM có văn bản chấp thuận tờ trình của Sở Văn hóa và Thể thao về kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026 trên địa bàn. Sự kiện năm nay mang chủ đề “Tri thức thay đổi cuộc đời”, diễn ra từ ngày 18/4 đến 25/4, với quy mô mở rộng và nhiều điểm nhấn mới.

Theo kế hoạch, Đường Sách TP.HCM tiếp tục là khu vực trung tâm, nơi diễn ra lễ khai mạc vào sáng 18/4 cùng chuỗi hoạt động triển lãm, hội thảo và trải nghiệm đọc sách. Các thông điệp xuyên suốt gồm “Sách - Tri thức - Khát vọng phát triển đất nước” và “Văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”, nhấn mạnh vai trò của sách trong bối cảnh chuyển đổi số.

Điểm đáng chú ý năm nay là việc ứng dụng công nghệ trong không gian trưng bày. Khu vực về Chủ tịch Hồ Chí Minh dự kiến sử dụng công nghệ thực tế ảo (VR), trong khi các hoạt động dành cho người khiếm thị tích hợp sách nói, chữ nổi và workshop ứng dụng AI. Bên cạnh đó, các chuyên đề về sách doanh nhân, tài liệu quý hiếm và mô hình “Thư viện người” lần đầu được giới thiệu, mở rộng cách tiếp cận tri thức.

Ngoài không gian triển lãm, chương trình chuyển thể văn học thành các loại hình nghệ thuật như phim, kịch nói, cải lương, nhạc kịch sẽ được tổ chức mỗi tối trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Các hoạt động dành cho thiếu nhi như kể chuyện minh họa, làm bookmark, sáng tạo nhân vật rối… cũng được đẩy mạnh nhằm hình thành thói quen đọc từ sớm.

Nhân dịp ngày, nhiều thư viện, trường học cũng tổ chức hội sách, cuộc thi viết cảm nhận sách cho học sinh. Ảnh: Đinh Hà.

Không chỉ tập trung ở trung tâm, Ngày Sách và Văn hóa đọc 2026 còn được tổ chức theo hướng lan tỏa. Tại Thủ Đức, mô hình “Tuần đọc sách cộng đồng” thí điểm ở chung cư Vista Verde, kết hợp hoạt động đọc nhanh, đổi sách và giao lưu với đại sứ văn hóa đọc. Các hoạt động còn diễn ra tại Côn Đảo với hàng trăm đầu sách cùng thư viện số phục vụ người dân, lực lượng vũ trang.

Song song đó, các thư viện tại khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và hệ thống trường học, địa phương cũng tổ chức hội sách, cuộc thi viết cảm nhận, xe thư viện lưu động và chương trình hỗ trợ sách cho trẻ em khó khăn.

Từ năm 2014, ngày 21/4 được chọn là Ngày Sách Việt Nam, sau đó mở rộng thành Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam nhằm nhấn mạnh vai trò của việc đọc trong đời sống hiện đại. Sự kiện không chỉ tôn vinh giá trị của sách mà còn thúc đẩy thói quen đọc và tinh thần học tập suốt đời trong cộng đồng.

Sau hơn một thập kỷ, Ngày Sách và Văn hóa đọc đã tạo nhiều chuyển biến tích cực, với các hoạt động khuyến đọc được tổ chức rộng khắp từ trung ương đến địa phương. Trong đó, TP.HCM là một trong những địa phương triển khai sôi nổi và đa dạng với nhiều mô hình, không gian đọc và chương trình tương tác thu hút đông đảo người dân tham gia.