Chuyên gia cảnh báo nguy cơ tử vong từ loãng xương

Nhiều người chỉ xem loãng xương như quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể. Tuy nhiên, căn bệnh này có thể dẫn đến tử vong trong vòng 12 tháng sau chấn thương.

Tại buổi ra mắt sách Loãng xương - Dịch tễ học, chẩn đoán, quản lý, phòng ngừa sáng 30/5 ở TP.HCM, GS Nguyễn Văn Tuấn và ThS.BS.CK2 Hồ Phạm Thục Lan cho biết loãng xương là một trong những bệnh lý nguy hiểm nhưng dễ bị bỏ sót nhất.

GS Nguyễn Văn Tuấn và ThS.BS.CK2 Hồ Phạm Thục Lan giải đáp những thắc mắc của độc giả về căn bệnh loãng xương.

Theo các tác giả, bệnh diễn tiến âm thầm trong nhiều năm, hầu như không có triệu chứng. Điều này dẫn đến việc các bệnh nhân không được điều trị phù hợp và chỉ phát hiện mình mắc bệnh sau khi bị gãy xương.

“Sau lần gãy xương đầu tiên, nguy cơ gãy xương tiếp theo có thể tăng gấp 2-3 lần. Đặc biệt, cứ 10 người gãy cổ xương đùi thì có 2-3 người sẽ tử vong trong vòng 12 tháng. Tỷ lệ này ở nam giới còn cao hơn ở nữ giới”, GS Nguyễn Văn Tuấn nhấn mạnh.

Tại sự kiện, nhiều hiểu lầm về phòng ngừa loãng xương cũng được các chuyên gia làm rõ. Một trong số đó là suy nghĩ cho rằng chỉ cần bơi lội hoặc đạp xe thường xuyên là đủ để bảo vệ hệ xương.

“Đạp xe và bơi lội là những môn thể thao có lợi cho tim mạch và sức khỏe nói chung nhưng không kích thích quá trình tạo xương. Để hỗ trợ sức khỏe xương, người bệnh phải tập những bài tập chịu lực (weight-bearing) như đi bộ, yoga, dưỡng sinh hoặc khiêu vũ”, ThS.BS.CK2 Hồ Phạm Thục Lan chia sẻ.

Bà Lan cho biết nhiều người vẫn hiểu sai về cách cơ thể tổng hợp vitamin D từ ánh nắng Mặt trời, nghĩ rằng tắm nắng càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, tia UVB giúp cơ thể sản sinh vitamin D chủ yếu xuất hiện từ khoảng 9h đến 15h. Việc phơi nắng quá sớm thường không giúp xương khỏe hơn.

Một sai lầm khác là hạn chế vận động vì sợ té ngã. Các chuyên gia cho biết xương cần được kích thích thông qua vận động để duy trì độ chắc khỏe. Việc ít vận động trong thời gian dài có thể khiến mật độ xương suy giảm nhanh hơn, làm tăng nguy cơ gãy xương.

Bên cạnh đó, GS Nguyễn Văn Tuấn và ThS.BS.CK2 Hồ Phạm Thục Lan lưu ý việc bổ sung canxi chỉ phát huy hiệu quả khi kết hợp với vitamin D và chế độ vận động phù hợp. Nguồn canxi nên được ưu tiên từ thực phẩm như sữa, rau xanh đậm, các loại đậu, cá…