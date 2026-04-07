Đừng để vẻ ngoài khỏe mạnh đánh lừa bạn

Không ít người chỉ phát hiện rối loạn mỡ máu khi biến chứng đã xuất hiện. Sự chủ quan với cơ thể “gầy, không bệnh” có thể phải trả giá đắt.

Trong nhận thức phổ biến, rối loạn mỡ máu thường gắn liền với hình ảnh những người thừa cân hoặc béo phì. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu y học gần đây cho thấy một thực tế đáng lưu ý: không ít người có vóc dáng bình thường, thậm chí gầy, vẫn đang đối mặt với tình trạng mỡ máu cao mà không hề nhận ra.

Các chuyên gia cảnh báo, việc đánh giá nguy cơ tim mạch chỉ dựa trên cân nặng là một cách tiếp cận thiếu toàn diện. Trên thực tế, rối loạn lipid máu chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó chế độ ăn uống và lối sống đóng vai trò then chốt. Việc tiêu thụ thường xuyên thực phẩm chứa nhiều đường, tinh bột tinh chế và chất béo chuyển hóa, kết hợp với thói quen ít vận động, có thể làm gia tăng nồng độ cholesterol xấu và triglyceride trong máu. Ngoài ra, yếu tố di truyền cũng là một biến số quan trọng, khiến một số người dù không tăng cân vẫn có nguy cơ cao mắc bệnh.

Quá trình tích tụ mỡ trong máu diễn ra âm thầm nhưng để lại hậu quả lâu dài. Khi lượng lipid vượt ngưỡng an toàn, chúng có xu hướng lắng đọng trên thành mạch, hình thành các mảng xơ vữa. Theo thời gian, các mảng này khiến lòng mạch bị thu hẹp, làm giảm khả năng lưu thông máu và gia tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến nhiều biến cố tim mạch nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim hay đột quỵ.

Đáng chú ý, từ sau tuổi 30, quá trình chuyển hóa lipid trong cơ thể bắt đầu suy giảm. Điều này đồng nghĩa với việc ngay cả những người duy trì cân nặng ổn định cũng không hoàn toàn “miễn nhiễm” với nguy cơ mỡ máu cao. Sự chủ quan trước những dấu hiệu không rõ ràng có thể khiến bệnh tiến triển trong thời gian dài mà không được phát hiện.

Bên cạnh các yếu tố quen thuộc, những tiến bộ trong khoa học cũng chỉ ra vai trò quan trọng của Oxit Nitric (NO) đối với sức khỏe mạch máu. Đây là một phân tử có chức năng duy trì sự giãn nở và đàn hồi của thành mạch, đồng thời hỗ trợ ngăn chặn sự bám dính của các mảng xơ vữa. Khi cơ thể không sản sinh đủ NO, mạch máu dễ bị xơ cứng và kém linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổn thương và bệnh lý tim mạch phát triển.

Từ những phân tích trên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc phòng ngừa mỡ máu cao cần được nhìn nhận một cách toàn diện, thay vì chỉ tập trung vào kiểm soát cân nặng. Kiểm tra sức khỏe định kỳ để theo dõi các chỉ số lipid máu là bước quan trọng nhằm phát hiện sớm nguy cơ. Song song đó, việc xây dựng chế độ ăn uống cân bằng, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, tăng cường vận động thể chất và duy trì lối sống lành mạnh là những giải pháp nền tảng.

Việc trang bị kiến thức khoa học cũng đóng vai trò không kém phần quan trọng. Thông qua những tài liệu chuyên sâu, người đọc có thể hiểu rõ hơn về cơ chế sinh học của cơ thể, từ đó đưa ra những lựa chọn phù hợp trong sinh hoạt hằng ngày. Trong số đó, cuốn sách Không còn bệnh tim của Giáo sư Louis J. Ignarro - nhà khoa học đoạt giải Nobel Y học, đã cung cấp nhiều góc nhìn đáng chú ý về mối liên hệ giữa lối sống, cơ chế sinh học và sức khỏe tim mạch. Tác phẩm không chỉ lý giải vai trò của Oxit Nitric mà còn đề xuất các phương pháp cải thiện sức khỏe tim mạch thông qua dinh dưỡng và vận động.

sách Không còn bệnh tim của Giáo sư Louis J. Ignarro. Ảnh: Huỳnh Quỳnh

Trong bối cảnh các bệnh lý tim mạch ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa, việc chủ động nhận diện những nguy cơ “ẩn” như mỡ máu cao ở người có vóc dáng bình thường là điều cần thiết. Bảo vệ sức khỏe tim mạch không chỉ là câu chuyện của những người thừa cân, mà là trách nhiệm của mỗi cá nhân, bắt đầu từ nhận thức đúng và hành động kịp thời.