Cuốn sách "Mỗi nghề một bông hoa" khơi dậy niềm tin mỗi con người, khi làm nghề bằng sự tử tế và lòng tự trọng, đều đang cống hiến và giúp ích cho đời.

Ngày 6/6, tại Trường đại học Tiền Giang (tỉnh Đồng Tháp) đã diễn ra buổi giao lưu với tác giả và ra mắt tuyển tập sách "Mỗi nghề một bông hoa" của tác giả Lê Minh Hoan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội (bút danh Xích Lô).

Tuyển tập sách "Mỗi nghề một bông hoa" gồm 148 trang viết, mang tới 31 chuyện nghề của các nhân vật có thật. Họ là những người con của quê hương Đồng Tháp, bằng những ngành nghề khác nhau nhưng mỗi nghề đều mang trong mình một câu chuyện đáng được lắng nghe.

Tác giả Lê Minh Hoan chia sẻ tại buổi ra mắt sách "Mỗi nghề một bông hoa". Ảnh: BĐT.

Đó có thể là người nông dân làm ra hạt gạo; là người thợ cơ khí miệt mài bên máy móc; là người giao hàng rong ruổi trên những con đường; là cô bán tạp hóa đầu ngõ; là người làm bánh, hướng dẫn du lịch, nhân viên ngân hàng, thầy cô giáo, bác sĩ, đầu bếp...

Theo tác giả, "Mỗi nghề là mỗi bông hoa" không chỉ là một cuốn sách, mà là một lời nhắc dịu dàng về giá trị của lao động và phẩm giá con người. Trong từng trang viết, người đọc bắt gặp những nghề quen thuộc, giản dị mà sâu sắc, được nhìn bằng ánh mắt trân trọng, bằng một trái tim thấu cảm.

Ở đó, không có nghề nào thấp kém, chỉ có những câu chuyện chưa được kể hết. Cuốn sách khơi dậy niềm tin mỗi con người, khi làm nghề bằng sự tử tế và lòng tự trọng, đều đang góp một sắc hoa vào khu vườn chung của xã hội.

Tuyển tập "Mỗi nghề một bông hoa" của tác giả Lê Minh Hoan. Ảnh: TL.

Nhân dịp ra mắt sách, các đại biểu, độc giả và sinh viên đã được trực tiếp giao lưu với các khách mời làm nhiều ngành nghề khác nhau như: Bác sĩ, giám đốc, tài xế, kỹ sư, thương lái, giảng viên...

Các sinh viên có cơ hội được lắng nghe về hành trình học nghề, lập nghiệp, những vấp ngã đầu đời và cách mỗi người định vị bản thân để vượt qua thử thách.

Những lời khuyên thấm đẫm trải nghiệm của tác giả Lê Minh Hoan đã thắp lên ngọn lửa nghề, giúp các sinh viên thêm vững tin vào lựa chọn của mình, hiểu rằng không có nghề "phụ" mà chỉ có những góc nhìn chưa trọn vẹn. Điều quan trọng là làm nghề sao cho đàng hoàng, cho tới nơi tới chốn để mỗi ngày trôi qua đều là một ngày ta cống hiến và giúp ích cho đời.